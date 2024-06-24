Ямаль поздравил Месси с днём рождения, опубликовав старое фото с Лео

Сегодня, 24 июня, 37 лет исполнилось легенде «Барселоны» Лионелю Месси.
Нападающий каталонского клуба Ламин Ямаль в своих соцсетях поздравил Лео, опубликовав старое фото с ним.
Сегодня, 24 июня, 37 лет исполнилось легенде «Барселоны» Лионелю Месси.
Нападающий каталонского клуба Ламин Ямаль в своих соцсетях поздравил Лео, опубликовав старое фото с ним.
Чемпион мира, чемпион ЮА, 4-кратный победитель ЛЧ, обладатель 8 ЗМ, 8 The Best, 6 ЗБ, 5 раз лучший плеймейкер года, самый титулованный футболист в истории. 837 + 374 = 1211 очков по системе гол + пас.
Чемпион мира, чемпион ЮА, 4-кратный победитель ЛЧ, обладатель 8 ЗМ, 8 The Best, 6 ЗБ, 5 раз лучший плеймейкер года, самый титулованный футболист в истории. 837 + 374 = 1211 очков по системе гол + пас.
Ну, а карьеру нужно строить с умом. Месси и Роналду не только из-за фортуны многого добились. Они шли к этому, один из Аргентины перебрался в Барсу, другой со своим агентом гарантировал основную роль в прайм МЮ и Реале.
Ну, а карьеру нужно строить с умом. Месси и Роналду не только из-за фортуны многого добились. Они шли к этому, один из Аргентины перебрался в Барсу, другой со своим агентом гарантировал основную роль в прайм МЮ и Реале.