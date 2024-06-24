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Ямаль поздравил Месси с днём рождения, опубликовав старое фото с Лео

вчера, 15:00

Сегодня, 24 июня, 37 лет исполнилось легенде «Барселоны» Лионелю Месси.

Нападающий каталонского клуба Ламин Ямаль в своих соцсетях поздравил Лео, опубликовав старое фото с ним.

Ямаль поздравил Месси с днём рождения, опубликовав старое фото с Лео

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Все комментарии
Johnes
Johnes
вчера в 19:34
Поздравления Великому!
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 18:26
Вот и ещё один год добавился к возрасту.. Уже 37.. Бессмысленно перечислять всё, что выиграл Величайший и чего добился.. Такого набора нет ни у кого.. И ещё долго не будет.. Но всегда было одно - полный креатив на поле в том или ином виде.. Мысль, а не эгоизм - вот причина по которой он превратил футбол в искусство.. Качество всегда будет бить количество.. Хотя и последнего у него тоже в избытке.. Поздравляем!!..👍👏👑🇦🇷..
3ton
3ton
вчера в 17:57, ред.
А чего ты добился к 37 годам ? 😂😂

Я даже 1% от достижений Месси 🤣
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:10
Поздравляем Месси с днем рождения!!! Здоровья и удачи.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 15:45
Удивительно что Ямаль всего на пару лет старше детей Роналду и Месси. Новое поколение на по футбольным меркам, а буквально.
Ну, а карьеру нужно строить с умом. Месси и Роналду не только из-за фортуны многого добились. Они шли к этому, один из Аргентины перебрался в Барсу, другой со своим агентом гарантировал основную роль в прайм МЮ и Реале.
Elliada_
Elliada_
вчера в 15:31
Уже 37! Как быстро течет время. Удивительная всё-таки получилась карьера у Месси. Почти 20 лет на вершине футбола. Боролся с тремя поколениями за звание лучшего. Начиная с Роналду, затем с Неймара и Азара, заканчивая Мбаппе и Холанном. До сих пор не могут с трона свергнуть.

Чемпион мира, чемпион ЮА, 4-кратный победитель ЛЧ, обладатель 8 ЗМ, 8 The Best, 6 ЗБ, 5 раз лучший плеймейкер года, самый титулованный футболист в истории. 837 + 374 = 1211 очков по системе гол + пас.
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:29
Ламин Ямаль поражает! 16-летний вундеркинд разрывал за Барсу и решил продолжить на Евро....
Ну а что касается Мессеныша, то:
✅ 1065 игр
⚽️ 837 голов
🎯 373 передачи
🏅 8 Золотых мячей
🏆 44 трофея
🏆 Чемпион Мира
Incredulous
Incredulous
вчера в 15:09
У пацана есть все задатки, чтобы стать как минимум не хуже Месси. Единственное, что может помешать, - это нынешнее состояние Барсы. Месси повезло оказаться в Барсе в её лучшее в истории время, с лучшим составом за всё существования каталонского клуба. Это конечно же очень помогло юному аргентинцу найти себя в команде, и показать свои лучшие умения и качества. Ямаль же попал в более кризисные времена для каталонцев, но в любом случае всё в его руках, или точнее ногах.
Гость
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