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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с «Галатасараем»

31 июля 2024, 09:57

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт МакТоминэй продолжит карьеру в Турции.

Шотландец согласовал контракт с «Галатасараем» с зарплатой в размере 5,5 млн евро за сезон.

Теперь МЮ и «Галатасараю» осталось уладить вопросы по сумме трансфера игрока.

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Все комментарии
galem72
galem72
31 июля в 11:28
Вот от этого парня точно не стоит избавляться. Он хоть и не топ-игрок в центре поля, зато в доску свой, искренне переживает и отрабатывает матч до конца, тем более зарплатой шотл не испорчен, в нытье и скандалах не замечен. На замену — отличный вариант!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
31 июля в 10:10
Неожиданно .
Ушел Скотт, ушли Амбрабат и Фред.
Кто тогда наш герой в центре поля? Каземиро? Тот сезон показал, что он не в форме абсолютно, куча привозов.
Коби Майну? Не похож на разрушителя.
sihafazatron
sihafazatron
31 июля в 09:57
Зря МЮ отпускает его
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