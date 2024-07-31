Полузащитник «Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с «Галатасараем»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт МакТоминэй продолжит карьеру в Турции.
Шотландец согласовал контракт с «Галатасараем» с зарплатой в размере 5,5 млн евро за сезон.
Теперь МЮ и «Галатасараю» осталось уладить вопросы по сумме трансфера игрока.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт МакТоминэй продолжит карьеру в Турции.
Шотландец согласовал контракт с «Галатасараем» с зарплатой в размере 5,5 млн евро за сезон.
Теперь МЮ и «Галатасараю» осталось уладить вопросы по сумме трансфера игрока.
Ушел Скотт, ушли Амбрабат и Фред.
Кто тогда наш герой в центре поля? Каземиро? Тот сезон показал, что он не в форме абсолютно, куча привозов.
Коби Майну? Не похож на разрушителя.
Ушел Скотт, ушли Амбрабат и Фред.
Кто тогда наш герой в центре поля? Каземиро? Тот сезон показал, что он не в форме абсолютно, куча привозов.
Коби Майну? Не похож на разрушителя.