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«Бешикташ» отправил официальный запрос по защитнику «Зенита»

31 июля 2024, 09:42

«Бешикташ» и «Зенит» начали официальные переговоры по трансферу защитника Роберта Ренана, который на правах аренды выступает за «Интернасьонал». «Сине-бело-голубые» требуют за игрока 15 миллионов евро. «Бешикташ» хочет снизить цену и разделить выплату на части.

Напомним, Ренан перешёл в «Зенит» из «Коринтианса» в январе 2023 года. Его контракт действует до июня 2028 года. В текущем сезоне, выступая за «Интернасьонал», 20-летний центральный защитник сыграл 29 матчей во всех турнирах, отдал 2 голевых передачи и получил 5 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 9 миллионов евро.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
31 июля в 13:32
Турки не дураки, если оценивают в 9 лямов, больше не дадут.
112910415
112910415
31 июля в 11:13
где деньги, Беш ? )
Шуnя771
Шуnя771
31 июля в 09:46
Торг неуместен!
Янычары нам поставляют помидоры не всегда хорошего качества, поэтому ни цента на уступку!))
Гость
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