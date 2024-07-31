«Бешикташ» отправил официальный запрос по защитнику «Зенита»

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31 июля 2024, 09:42

«Бешикташ» и «Зенит» начали официальные переговоры по трансферу защитника , который на правах аренды выступает за «Интернасьонал». «Сине-бело-голубые» требуют за игрока 15 миллионов евро. «Бешикташ» хочет снизить цену и разделить выплату на части.

Напомним, Ренан перешёл в «Зенит» из «Коринтианса» в январе 2023 года. Его контракт действует до июня 2028 года. В текущем сезоне, выступая за «Интернасьонал», 20-летний центральный защитник сыграл 29 матчей во всех турнирах, отдал 2 голевых передачи и получил 5 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 9 миллионов евро.