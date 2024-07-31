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«Милан» хочет подписать нападающего «Ромы»

31 июля 2024, 09:57

«Милан» и «Рома» продолжают переговоры по переходу нападающего Тэмми Абрахама. «Россонери» рассматривают игрока как один из вариантов для усиления атаки.

Напомним, Абрахам перешёл в «Рому» из «Челси» в августе 2021 года. Его контракт действует до июня 2026 года. В прошедшем сезоне 26-летний форвард провёл 12 матчей в Серии А и Лиге Европы, забил мяч и отдал голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает англичанина в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Милан» намерен подписать вратаря юношеской сборной Италии.

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sihafazatron
sihafazatron
31 июля в 09:58
Когда был молод, был хорош в чемпионшипе, а щас обычная длинная палка
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