«Милан» хочет подписать нападающего «Ромы»

«Милан» и «Рома» продолжают переговоры по переходу нападающего Тэмми Абрахама. «Россонери» рассматривают игрока как один из вариантов для усиления атаки.
Напомним, Абрахам перешёл в «Рому» из «Челси» в августе 2021 года. Его контракт действует до июня 2026 года. В прошедшем сезоне 26-летний форвард провёл 12 матчей в Серии А и Лиге Европы, забил мяч и отдал голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает англичанина в 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Милан» намерен подписать вратаря юношеской сборной Италии.