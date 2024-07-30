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«Челси» хочет обменять Лукаку на Осимхена

вчера, 12:37

«Челси» и «Наполи» обсуждают обмен нападающими Ромелу Лукаку и Виктором Осимхеном.

«Синие» хотят взять в аренду нигерийского нападающего с правом выкупа. В таком случае Лукаку будет продан в «Наполи».

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 18:44, ред.
Менять Лукаку ... на этого рахита в шлемофоне ? )))

P.S. Раньше Боэли был просто глупый..., но теперь он для меня дурачок в квадрате.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:45
Ну это их дело.хотят пускай меняются.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Ron09 (раскрыть)
вчера в 14:45
Лукаку был игроком Челси ещё при Абрамовиче.. перешёл в Интер по аренду.. и там заиграл в полную силу
Ron09
Ron09 ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 14:21
Лукаку любит Интер но перешёл в Челси
92suh7f4kqq4
92suh7f4kqq4
вчера в 13:45
Обмен не равнозначный, Виктор моложе
Palgrist
Palgrist
вчера в 13:43
Лукаку пора на пенсию.
Capral
Capral
вчера в 13:11
Когда я уже услышу, что кто-то, хочет взять в аренду Хвичку??? Что за дела?! Парень так ярко проявил себя на недавнем ЧЕ, а о нем ни слова. Безобразие!!!
Grizly88
Grizly88
вчера в 13:03
Лукаку законченный футболист
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:54
Ахах, с де Лаурентисом такое не прокатит... Да и сам Лукаку думается летом будет мало кому интересен с такой то игрой в последние пару сезонов. Разве что в турецкий чемпионат, но там денег много не дадут за трансфер... и даже при таком сценарии придётся доплатить ещё лямов 50-60 ..ибо Лукаку никакой и не факт что будет вновь эффективен, как ранее в Интере!.... Хотя, и Осимхен в прошедшем сезоне - тихий ужас. Как его за такие деньги продать? Может, саудиты клюнут? Ну а так что....Осимхен 80 млн. Лукаку 30 млн. Итого 50 млн на 5 лет и не более 190 в неделю. Иначе спасибо и всего хорошего....
STVA 1
STVA 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:53
И более выносливого значит)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:46, ред.
Меняем старого негра на более молодого))
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