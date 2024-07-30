«Челси» хочет обменять Лукаку на Осимхена

«Челси» и «Наполи» обсуждают обмен нападающими Ромелу Лукаку и Виктором Осимхеном.
«Синие» хотят взять в аренду нигерийского нападающего с правом выкупа. В таком случае Лукаку будет продан в «Наполи».
«Челси» и «Наполи» обсуждают обмен нападающими Ромелу Лукаку и Виктором Осимхеном.
«Синие» хотят взять в аренду нигерийского нападающего с правом выкупа. В таком случае Лукаку будет продан в «Наполи».
P.S. Раньше Боэли был просто глупый..., но теперь он для меня дурачок в квадрате.
P.S. Раньше Боэли был просто глупый..., но теперь он для меня дурачок в квадрате.