Тяжелейший выбор Гвардиолы. Из-за Холанда из «Сити» готов уйти другой элитный форвард

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вчера, 14:00

Аргентинец хочет больше игровой практики.

Альварес – форвард, взломавший футбол

«Горожане» годами шли к своей первой победе в Лиге чемпионов, набили за это время кучу шишек – а Хулиан взял этот трофей в первый же сезон после перехода к «небесно-голубым». Аргентинец притягивает к себе титулы. Такая же история со сборной Аргентины на чемпионате мира 2022. Месси пролил кучу слёз из-за неудач на мундиале, но дождался момента триумфа в Катаре – этот мировой форум для того же Альвареса был первым в карьере.

Помимо этих достижений – два Кубка Америки, победа в АПЛ , Кубок Англии… В общей сложности форвард к 23 годам успел завоевать 14 трофеев – послужной список, о котором большинство футболистов может только мечтать. Главное – развитие его карьеры носит такой же характер. Везде нападающий выходил на первый план стремительно, даже стихийно. К тому же мундиалю он подходил в статусе игрока запаса – и попал в старт уже по ходу турнира, когда не пошла игра у Лаутаро Мартинеса.

«Горожане» Хулиана подписали в одно трансферное окно с Холандом – но изначально сменщик норвежца настолько понравился Гвардиоле, что тому пришлось как-то умещать в стартовом составе обоих. Сейчас же наступает время выбирать. Стоит при этом учитывать, что есть угроза потерять и других игроков костяка – например, вратаря.

Эрлинг – первая скрипка, но Хулиану надоело быть в тени

Норвежец, несмотря на разницу в стиле игры, изначально шёл в «Сити» как основной центрфорвард. Пеп подстраивался под футболиста, а футболист учился прессинговать, держать структуру – это была взаимная адаптация. Хулиан на этом фоне был очевидным игроком запаса – да, молодым и перспективным, но без подтверждённого статуса, в отличие от своего конкурента.

Поэтому изначально вопрос стоял не так остро – Хулиан был рад выходить на любой позиции, главное – играть. Поэтому его могли выпускать с замены либо ставить в центр поля, на позицию «десятки» или на фланг. В свой дебютный сезон за «Сити» Холанд побил рекорд результативности в АПЛ (36 голов) – а Альварес отметился девятью мячами.

В минувшем же сезоне аргентинец был куда сильнее вовлечён в атакующие действия и выбил 11+9 по системе гол+пас в 36 играх чемпионата. При этом на острие его по-прежнему выпускали лишь в тех случаях, когда не был доступен Эрлинг. И когда выбирали состав на решающие игры, отталкивались от норвежца, а не от аргентинца – сам Альварес честно отмечает:

В прошлом сезоне я был одним из игроков с наибольшим количеством сыгранных минут в «Сити». Но, в конце концов, никому не нравится оставаться вне важных матчей. Хочется внести свой вклад. Я возьму время, чтобы подумать, чего я хочу для себя. Посмотрим.

Этот вопрос действительно назрел – Холанд просел после яркого старта, а Хулиан, наоборот, прогрессирует и дышит в спину. Оба хотят быть ключевой фигурой для клуба.

Идеален в прессинг-структуре – но не элитный страйкер

Альварес – форвард совсем другого плана по сравнению с тем же Холандом. Иметь двух топ-нападающих разного профиля – роскошь и счастье для любого тренера. Правда, длится оно недолго.

Аргентинец крайне подвижен и тонко чувствует игру. Это незаменимый элемент в прессинг-структуре, поскольку он из неё не выбивается. Вдобавок он отлично держит объём. Игроки такого амплуа очень нравятся Пепу – другое дело, что испанский менеджер не решается сделать выбор в его пользу. Всё же когда речь заходит о завершающей стадии, Холанд – настоящий зверь и лидер «Ман Сити».

Хочет в более тёплый климат – претенденты не убеждают

В клубе готовы дать форварду время на раздумья. Плюсы варианта остаться очевидны – это сильнейшая команда в АПЛ , которая продолжается доминировать, трофеи и матчи против лучших гарантированы, а место в старте можно заслужить. С другой – аргентинский форвард уже сейчас хочет получать больше игрового времени и был бы не против перебраться в страну с более тёплым климатом.

Но и найти себе команду будет крайне тяжело. Это молодой футболист, продолжающий прогрессировать в крайне интенсивном чемпионате – вдобавок у него длительный контракт с «Сити» до 2028 года. «Горожане» сами могут диктовать условия – игрока они готовы отпустить не менее чем за 60+17 миллионов фунтов.

Вопросы и к тому, что за команды претендуют на Альвареса. Футболист есть в шорт-листе «Атлетико». Но «матрасники» редко готовы тратиться на дорогостоящий трансфер. К тому же у них есть более экономичная альтернатива – Довбик из «Жироны». Он и в условиях Ла Лиги проверен, и времени на адаптацию не потребует.

Также интерес наблюдался со сторон «Пари Сен-Жермен» и «Барсы». Но никто из них и близко не конкурент «Сити». За парижанами к тому же дурная слава кладбища талантов – достаточно посмотреть, как в клубе завяли Коло Муани и Рамуш. Каталонцы же до сих пор в состоянии кризиса. Плюс ищут деньги на Ольмо и Уильямса. Им просто не до Альвареса.

«Сити» не сможет доминировать вечно

Может, переезд действительно имеет место – позиции «горожан» тоже не так уж крепки, перспективы не совсем понятны. Прежде всего, из-за вероятного ухода Пепа Гвардиолы. Испанский тренер отдаётся работе полностью, поэтому возглавлял «Барсу» лишь четыре года, три был у руля «Баварии». А в «Сити» к моменту истечения контракта (лето 2025-го) будет находиться уже девять лет. Он сам отмечает, что не уверен, стоит ли оставаться.

На это наслаивается истекающий контракт Кевина Де Брюйне – тоже до лета 2025-го. А ведь речь о системообразующем футболисте «Сити» (и всё же руководство подумывает о его продаже). Плюс в ближайшие годы назреет необходимость перестройки – Кевин и Бернарду стареют, а качественную замену им найти практически невозможно.

Тем временем жизненный цикл «Ливерпуля» и «Арсенала» только-только обновился – и они вполне могут воспользоваться состоянием конкурента. Резюмируя – решение по будущему в «Сити» будет для Хулиана одним из самых тяжёлых. Возможно, ключевым для его карьеры.