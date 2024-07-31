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«Оренбург» закончил работу на трансферном рынке

31 июля 2024, 15:11

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин оценил старт сезона для южноуральцев.

Пока старт нормальный. Команда в двух играх показала позитивный результат и хороший футбол. Ряд футболистов ушли, мы переформатировали состав. Так что мы довольны и будем наращивать усилия.

Напомним, в двух турах РПЛ южноуральцы набрали четыре очка.

Также Еремякин сообщил, что «Оренбург» больше не планирует приобретений.

Мы команду на сезон сформировали, намерены с этой командой идти без изменений как минимум до зимнего трансферного окна.

Ранее «Оренбург» арендовал защитника «Галатасарая».

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Alex_67
Alex_67
31 июля в 15:13
Это главная футбольная новость - прочитал и забыл
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