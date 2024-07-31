«Оренбург» закончил работу на трансферном рынке

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин оценил старт сезона для южноуральцев.
Пока старт нормальный. Команда в двух играх показала позитивный результат и хороший футбол. Ряд футболистов ушли, мы переформатировали состав. Так что мы довольны и будем наращивать усилия.
Напомним, в двух турах РПЛ южноуральцы набрали четыре очка.
Также Еремякин сообщил, что «Оренбург» больше не планирует приобретений.
Мы команду на сезон сформировали, намерены с этой командой идти без изменений как минимум до зимнего трансферного окна.
Ранее «Оренбург» арендовал защитника «Галатасарая».