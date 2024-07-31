«Оренбург» закончил работу на трансферном рынке

1722427871

31 июля 2024, 15:11

Президент «Оренбурга» оценил старт сезона для южноуральцев.

Пока старт нормальный. Команда в двух играх показала позитивный результат и хороший футбол. Ряд футболистов ушли, мы переформатировали состав. Так что мы довольны и будем наращивать усилия.

Напомним, в двух турах РПЛ южноуральцы набрали четыре очка.

Также Еремякин сообщил, что «Оренбург» больше не планирует приобретений.

Мы команду на сезон сформировали, намерены с этой командой идти без изменений как минимум до зимнего трансферного окна.

Ранее «Оренбург» арендовал защитника «Галатасарая».