«Спартак» проявляет интерес к игроку олимпийской сборной Аргентины

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31 июля 2024, 09:26

«Спартак» интересуется нападающим «Ривер Плейта» и олимпийской сборной Аргентины . «Красно-белые» давно следят за игроком. «Ривер Плейт» готов отпустить Солари за 15 миллионов евро. Сообщается, что «Спартак» может заплатить такую сумму.

Солари перешёл в «Ривер Плейт» из «Коло-Коло» в июле 2022 года. Его контракт действует до декабря 2027 года. В текущем сезоне 23-летний правый вингер сыграл 25 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и отметился 5 ассистами. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 7,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может подписать игрока «Пахтакора».