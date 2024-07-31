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«Спартак» проявляет интерес к игроку олимпийской сборной Аргентины

31 июля 2024, 09:26

«Спартак» интересуется нападающим «Ривер Плейта» и олимпийской сборной Аргентины Пабло Солари. «Красно-белые» давно следят за игроком. «Ривер Плейт» готов отпустить Солари за 15 миллионов евро. Сообщается, что «Спартак» может заплатить такую сумму.

Солари перешёл в «Ривер Плейт» из «Коло-Коло» в июле 2022 года. Его контракт действует до декабря 2027 года. В текущем сезоне 23-летний правый вингер сыграл 25 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и отметился 5 ассистами. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 7,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может подписать игрока «Пахтакора».

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Bad Listener (раскрыть)
31 июля в 13:05, ред.
А ведь есть опорники хорошие в Аргентине
Capral
Capral
31 июля в 10:46
Трансферы и трансферные цели Спартака очень интересны и привлекательны. Одно смущает- тренер. Ну не знаю, не нравится он мне и всё тут. Какой-то, он не спартаковский, чужой...
Bad Listener
Bad Listener
31 июля в 10:43
А опорником Спартак не интересуется никаким до сих пор?
Шуnя771
Шуnя771
31 июля в 09:50
В первом предложении "нападающий"...
В предпоследнем "атакующий полузащитник"!?)

Сим, Сим! Открой личико!)
kvuw7fyvcztr
kvuw7fyvcztr
31 июля в 09:30
Купят за 15, перепродадут за 7.
Гость
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