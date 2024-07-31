Лисакович покинет «Рубин»

Нападающий «Рубина» Виталий Лисакович может покинуть клуб. Об этом сообщил агент футболиста Томислав Живко.
Видимо, «Рубин» считает, что Лисаковичу не хватает качеств, чтобы попасть в заявку на игры чемпионата и Кубка России. Ждём, ищем команду, посмотрим, что будет. Трансферное окно открыто, у нас есть ещё больше месяца.
Самое главное, чтобы Виталий играл. Сомневаюсь, что получится аренда, так как у Лисаковича последний год контракта с «Рубином», так что, скорее всего, это будет полноценный трансфер.
Напомним, Лисакович перешёл в «Рубин» из «Локомотива» в январе 2022 года. Его контракт рассчитан до июня 2025 года. С января белорус был арендован «Балтикой». В прошлом сезоне Лисакович провёл 23 матча, забил 4 мяча и отдал 5 голевых передач.