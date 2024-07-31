Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Лисакович покинет «Рубин»

31 июля 2024, 14:38

Нападающий «Рубина» Виталий Лисакович может покинуть клуб. Об этом сообщил агент футболиста Томислав Живко.

Видимо, «Рубин» считает, что Лисаковичу не хватает качеств, чтобы попасть в заявку на игры чемпионата и Кубка России. Ждём, ищем команду, посмотрим, что будет. Трансферное окно открыто, у нас есть ещё больше месяца.

Самое главное, чтобы Виталий играл. Сомневаюсь, что получится аренда, так как у Лисаковича последний год контракта с «Рубином», так что, скорее всего, это будет полноценный трансфер.

Напомним, Лисакович перешёл в «Рубин» из «Локомотива» в январе 2022 года. Его контракт рассчитан до июня 2025 года. С января белорус был арендован «Балтикой». В прошлом сезоне Лисакович провёл 23 матча, забил 4 мяча и отдал 5 голевых передач.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В «Войводине» подтвердили переговоры с «Зенитом» по трансферу форварда
31 июля
Слухи«Зенит» хочет подписать игрока сборной Сербии
31 июля
В «Локомотиве» высказались о возможном трансфере Маркиньоса
31 июля
Слухи«Спартак» проявляет интерес к игроку олимпийской сборной Аргентины
31 июля
В «Ростове» сообщили, что не ведут переговоров с Джикией
30 июля
Слухи«Краснодар» предлагает около 11 млн евро за форварда «Витории»
30 июля
Все комментарии
Naherger
Naherger
вчера в 09:50
В ЦСКА бы он не помешал сейчас,хотя бы а ротацию
Ironigor
Ironigor
31 июля в 15:02
Без команды точно не останется.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 