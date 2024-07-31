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«Зенит» хочет подписать игрока сборной Сербии

31 июля 2024, 12:59

«Зенит» заинтересован в услугах нападающего «Войводины» Михайло Ивановича. «Сине-бело-голубые» готовы заплатить за игрока 4 миллиона евро. Именно столько требует «Войводина». Также на Ивановича претендуют «Антверпен» и «Олимпиакос». Бельгийцы предложили за 19-летнего серба 4,5 миллиона евро.

Сообщается, что в данный момент Иванович не хочет покидать «Войводину» и клуб сохранит его, если пробьётся в групповой этап Лиги Европы.

Форвард является воспитанником «Войводины». Его контракт действует до июня 2026 года. В прошедшем сезоне Иванович провёл 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 мячей. Портал Transfermarkt оценивает серба в 1,25 миллиона евро.

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lotsman
lotsman
31 июля в 13:06
Хватит уже подписывать, с теми что есть работать надо. Состав сильный.
sihafazatron
sihafazatron
31 июля в 13:00
И зачем он? Для сочи?)
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