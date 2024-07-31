В «Локомотиве» высказались о возможном трансфере Маркиньоса

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31 июля 2024, 11:25

Спортивный директор «Локомотива» подтвердил, что клуб продолжает работу над переходом полузащитника «Ференцвароша» .

Переговоры по Маркиньосу идут. Не знаю, пытался ли его перехватить «Спартак».

Маркиньос перешёл в «Фенербахче» из «Атлетико Минейро» в феврале 2022 года. Его контракт действует до июня 2026 года. В прошедшем сезоне 24-летний левый атакующий полузащитник сыграл 48 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 10 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 4 миллиона евро.