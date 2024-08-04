«Шанхай Шэнхуа» Слуцкого прервал беспроигрышную серию

1722780081

вчера, 17:01

«Шанхай Шэнхуа» российского наставника прервал двадцати четырёх матчевую беспроигрышную серию, уступив в игре 21-го тура чемпионата Китая «Бэйцзин Гоань».

На 11-й минуте счёт открыл защитник пекинского клуба (ассистент Гонсалу Родригеш). На 77-й минуте нападающий «Шанхай Шэнхуа» (ассистент Ибрагим Амаду) восстановил равновесие. На 90+8-й минуте форвард «Бэйцзин Гоань» принёс победу своей команде.

После данной встречи «Шанхай Шэнхуа» остался на второй строчке в турнирной таблице, а пекинцы продолжили занимать четвёртое место.