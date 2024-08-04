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«Шанхай Шэнхуа» Слуцкого прервал беспроигрышную серию

вчера, 17:01
Бэйцзин ГоаньЛоготип футбольный клуб Бэйцзин Гоань (Пекин)2 : 1Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай ШэньхуаМатч завершен

«Шанхай Шэнхуа» российского наставника Леонида Слуцкого прервал двадцати четырёх матчевую беспроигрышную серию, уступив в игре 21-го тура чемпионата Китая «Бэйцзин Гоань».

На 11-й минуте счёт открыл защитник пекинского клуба Майкл Нгадеу-Нгаджуи (ассистент Гонсалу Родригеш). На 77-й минуте нападающий «Шанхай Шэнхуа» Сефас Малеле (ассистент Ибрагим Амаду) восстановил равновесие. На 90+8-й минуте форвард «Бэйцзин Гоань» Зиминг Ванг принёс победу своей команде.

После данной встречи «Шанхай Шэнхуа» остался на второй строчке в турнирной таблице, а пекинцы продолжили занимать четвёртое место.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 20:50
все хорошее кончается.
главное, чтобы духом не упали и продолжили побеждать.
в новом сезоне будет другая команда, ментально сильная и опытная.
п.с.
осталось лишь узнать того, кто поставил на победу хозяев.
кто этот счастливый миллиардер?
112910415
112910415
вчера в 19:48
срочно начинать новую !
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:33
Похудевшего Леонида показали в зелёном кресле...
Волновался...
Времени не хватило дожать соперника
a-league
a-league
вчера в 18:51
У Лёни карманные деньги закончились ?
shlomo
shlomo
вчера в 18:45
Им времени не хватило чтобы сравнять....
rh9uy42qefu7
rh9uy42qefu7
вчера в 18:41
Первая команда там играет мощней, ну а Леониду с командой остаётся второе пока место
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:18
Теперь будет безвыигрышная серия - начинается отсчёт...
drug01
drug01
вчера в 17:59
Нашла коса на камень! Теперь будут потери
adekvat
adekvat
вчера в 17:54
Срочно Дзюбу надо брать.
баск
баск
вчера в 17:41, ред.
Ну и что, Гоань крепенькая командочка уровня существенно выше среднего,
к тому же игравшая дома.
Да и вообще, Гоань-Шеньхуа это нечто вроде дерби двух столиц, этакое "китайсико"))

Соответственно, всегда на три результата..
Capral
Capral
вчера в 17:06
Не страшно. Серия победная была впечатляющая, но, всё когда-то случается. Удачи, Ленчику в дальнейшем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Валерыч
Валерыч
вчера в 17:03
Не повезло команде Слуцкого... Теперь Шанхай Порт, идущий на 1-ом месте вряд ли догнать...
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