«Шанхай Шэнхуа» Слуцкого прервал беспроигрышную серию

«Шанхай Шэнхуа» российского наставника Леонида Слуцкого прервал двадцати четырёх матчевую беспроигрышную серию, уступив в игре 21-го тура чемпионата Китая «Бэйцзин Гоань».
На 11-й минуте счёт открыл защитник пекинского клуба Майкл Нгадеу-Нгаджуи (ассистент Гонсалу Родригеш). На 77-й минуте нападающий «Шанхай Шэнхуа» Сефас Малеле (ассистент Ибрагим Амаду) восстановил равновесие. На 90+8-й минуте форвард «Бэйцзин Гоань» Зиминг Ванг принёс победу своей команде.
После данной встречи «Шанхай Шэнхуа» остался на второй строчке в турнирной таблице, а пекинцы продолжили занимать четвёртое место.
главное, чтобы духом не упали и продолжили побеждать.
в новом сезоне будет другая команда, ментально сильная и опытная.
п.с.
осталось лишь узнать того, кто поставил на победу хозяев.
кто этот счастливый миллиардер?
главное, чтобы духом не упали и продолжили побеждать.
в новом сезоне будет другая команда, ментально сильная и опытная.
п.с.
осталось лишь узнать того, кто поставил на победу хозяев.
кто этот счастливый миллиардер?
Волновался...
Времени не хватило дожать соперника
Волновался...
Времени не хватило дожать соперника
к тому же игравшая дома.
Да и вообще, Гоань-Шеньхуа это нечто вроде дерби двух столиц, этакое "китайсико"))
Соответственно, всегда на три результата..
к тому же игравшая дома.
Да и вообще, Гоань-Шеньхуа это нечто вроде дерби двух столиц, этакое "китайсико"))
Соответственно, всегда на три результата..
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