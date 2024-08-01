Миранчук променял Лигу чемпионов на деньги в США. Алексей вышел на футбольную пенсию в 28 лет

1722502898

сегодня, 12:01

Зато сыграет против Месси и Суареса.

«Атланта» заплатила 12 миллионов евро за победителя Лиги Европы

В успешном для итальянцев финале против «Байера» Миранчук не сыграл ни минуты. Зато по ходу турнира российский атакующий хавбек выходил в 10 поединках и сделал 4 ассиста. В Серии А у Алексея было 3 гола и 5 голевых передач. «Атланта Юнайтед» недавно потеряла 23-летнего лидера – аргентинец Тьяго Альмада, который сейчас играет на Олимпиаде, ушёл в «Ботафого» за 20 миллионов евро без учёта бонусов.

У клуба из Атланты появились деньги на подписание Миранчука. А у «Аталанты» из Бергамо было потребительское отношение к футболисту. Долго ждали, кто даст много денег. Оказалось, это «Атланта Юнайтед» из США . «Арривидерчи, Алессио!» Агент футболиста Шпинёв светится от счастья. Ему причитаются комиссионные, а футболист получит значительное увеличение оклада, более чем в два раза.

Но у спортсмена также должна быть мотивация. В МЛС нет желания оставаться надолго даже у молодых американцев. Все мечтают как можно быстрее уехать в европейские лиги. В заявке сборной США на домашний Кубок Америки было всего 3 футболиста из МЛС . Молодые иностранцы из клубов США и Канады смотрят на Европу. А вот Миранчук, которому в «Аталанте» недоплачивали, решил хорошо заработать.

Единственная причина отъезда в США – деньги, около 3 миллионов долларов «чистыми» в год. Теперь именно Миранчук на четвёртой строчке в историческом рейтинге самых дорогих трансферов лиги. Выше него три бывших футболиста «Атланты». Упомянутый выше Тьяго Альмада, Пити Мартинес, которого отправили в Саудовскую Аравию четыре года назад, и новый плеймейкер «Спартака» Барко.

Миранчук отправился в единственный клуб в США , который делал ставку на дорогих новичков. И она не помогла. В МЛС не принято использовать тактику китайцев и саудовских принцев. Звёзд, начиная с Бекхэма и заканчивая Месси, заманивали без переплаты за трансферы. Впрочем, начинать надо скорее с Беста и Пеле, ведь играли в США задолго до Дэвида и Лионеля. Ибрагимович тоже не побил рекорд МЛС .

Миранчук упустил момент для повторения карьеры Мхитаряна

Из «Локомотива» стоило уйти в «Милан». «Россонери» присматривались к футболисту, но «Аталанта» дала больше денег. Надо было настаивать на уходе именно в клуб с большим именем. В таком случае Миранчук мог получить Скудетто. А ещё обзавестись хорошей репутацией в футбольных кругах, как Чалханоглу и Мхитарян. В «Милане» Алексей мог вырасти в футболиста успешности Генриха.

Мхитарян играл за «Боруссию» из Дортмунда, «Арсенал» и «Интер». Армянину 35 лет, но Генрих Гамлетович – действующий чемпион Италии. Бывшим футболистам «Шахтёра» в прошлом прекрасно выбирали новые клубы. Фернандиньо не пожалел, что перешёл в «Манчестер Сити», где в итоге стал капитаном. А родной «Локомотив» отправил Миранчука в команду, где тот не стал счастливым игроком.

Алексею всего 28 лет, на семь лет моложе, чем Мхитарян. Но не переходит в «Интер» Индзаги, а уезжает в лигу для пенсионеров вроде Месси, Бускетса и Луиса Суареса. Грустная история, которая в сотый раз подчёркивает, что агенты – огромная беда российского футбола. Даже молодого Месси продали бы в Саудовскую Аравию, чтобы получить большую комиссию. Миранчук вышел на пенсию.

А если бы Алексей правильно выбирал клубы в Италии и вырос в стабильного мастера, то в «Интере» легко получил бы больше денег «чистыми», чем в США . Даже с учётом финансовых проблем клуба, в Милане у Мхитаряна зарплата почти 5 миллионов евро без бонусов. А Чалханоглу получает в «Интере» 11,1 миллиона евро. Миранчук мог быть игроком ротации в гранде, но сыграть в финале Лиги чемпионов.

В «Аталанте» атакующий хавбек не вырос в одного из лидеров

Не снимаем вину с Миранчука, не лидер по футбольной природе. Не является главным в сборной России. Не стал вожаком «Аталанты». У тренера Гасперини атакующий хавбек не перешёл на новый уровень. Его забрали не в гранд, а в «Атланту». Тренер тоже виноват. Бывшие игроки описывают Гасперини как наставника садистической природы. Обожает издеваться над игроками на тренировках и постоянно давит морально.

А у Миранчука, как видите, такой характер, что выберет комфорт вместо борьбы. Пришлось собрать волю в кулак, чтобы весной завоевать доверие Гасперини. Изначально тренер не собирался доверять Алексею так много времени на поле. Вырвал практику голевыми передачами. Именно они привлекли внимание аналитиков «Атланты». Но клуб из МЛС допускает ошибку, ведь Миранчуку сложно долго сохранять форму.

Ставка на то, что в США медленный футбол, где даже 14-летние выходят на поле. Алексей сможет за счёт понимания игровых рисунков добавить «Атланте» голевых действий. Вратари и защитники в МЛС слабые, поэтому Месси легко всех проскакивает, хотя Лионель потерял былую скорость. Это хорошо показал Кубок Америки, где Месси чаще догоняли и били по ногам. Миранчук сделал выбор в пользу удобной лиги «пешеходов».

Молодая семья выбрала комфортную жизнь миллионеров

Жаль, что человек с настолько светлой головой не перерос уровень неплохого футболиста. Алексей был чемпионом РПЛ с «Локомотивом», играл в Лиге чемпионов, но в 28 лет отправляется туда, где стартуют аргентинцы с проблемами с дисциплиной. И где завершают карьеру легенды. Жена Миранчука сможет часто летать в Майами. Легко отправится в Нью-Йорк при желании, ведь Атланта – колоритная провинция.

Через два года Миранчук посмотрит вживую матчи чемпионата мира в США . У него будет роскошная жизнь российского миллионера в богатой стране. Агент Селюк прав. Семья Миранчуков хочет, чтобы их будущие дети росли в США . Планирует там жить после завершения карьеры. Но в футбольном плане ФК «Атланта Юнайтед», которому десять лет отроду, не даст Миранчуку ничего нового и невероятно интересного.