Чалов пошёл по пути легенд российского футбола. Будет играть вместе с Оздоевым в чемпионской команде

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сегодня, 18:25

Фёдор сыграет в Лиге чемпионов.

ПАОК прекрасно знаком с российскими игроками

Весной клуб ростовского миллионера Саввиди стал чемпионом Греции. За ПАОК теперь сыграет не только бывший хавбек «Зенита» Оздоев, но и бывший форвард ЦСКА Чалов. Контракт подписывают на три года. «Армейцы» расстались с Фёдором, ведь в противном случае зимой нападающий мог вести переговоры с иностранными клубами и уехать в другую команду бесплатно. Летом ЦСКА получил несколько миллионов, а Чалову досталось 1.3 млн евро плюс различные бонусы.

«Армейцы» долго шли к окончательному расставанию с Чаловым. Фёдор играл за «Базель», но вернулся домой. Теперь после 18 лет в структуре ЦСКА попрощался надолго. Чалов в Салониках, согласовали все детали. В составе ПАОКа нападающий встретит Оздоева, ветеран играет в основе команды Развана Луческу. Сын Мирчи также ставит на сербского вингера Живковича – Андрия после «Бенфики» оказался в Греции, и парочку юных местных талантов. Средняя крепкая команда.

У Чалова есть несколько конкурентов в центре атаки, но никого грозного. В Греции, где теперь обитает первый в истории страны победитель еврокубков – «Олимпиакос» обыграл «Фиорентину» в финале Лиги конференций, не самый сильный чемпионат. Но Фёдор прекрасно знал, куда идёт. В греческой лиге уже выступали футболисты сборной России. Для Чалова это не самый лучший вариант, но сам уход летом – правильное решение. Не было смысла искать новый клуб зимой.

Нападающий из ЦСКА стал четвертым россиянином в истории ПАОКа. Нападающий Батаев им ничем не запомнился, не был готов к первому составу. Защитник Андрей Чернышов сыграл всего 10 поединков, его помнят только фанаты клуба с очень большим стажем. А вот Оздоев в этом сезоне должен стать рекордсменом среди россиян по матчам за «орлов». У Магомеда сейчас 52 поединка и 7 голов за ПАОК . Полузащитнику 31 год, может играть ещё несколько лет.

Тетрадзе, Савичев и Веретенников поиграли в Греции

На данный момент рекордсменом ПАОКа по матчам среди россиян является Омари Тетрадзе. Бывший универсальный защитник московского «Динамо» и «Алании» сначала перешел в «Рому». А из Рима уехал именно в Салоники. За ПАОК защитник сборной России провел 74 поединка. Тетрадзе играл ещё за сборную СССР . С греками выигрывал только Кубок, а с «Аланией» становился чемпионом России. Омари – один из самых опытных российских футбольных гостей в Греции.

А вот карьера Дзагоева – трехкратного чемпиона России, на южной земле получилась трагикомичной. Алан подписал контракт со скромным клубом «Ламия», но сыграл 14 минут в чемпионате Греции. Как обычно, помешали травмы, которые не дали талантливому атакующему хавбеку раскрыться на сто процентов. А по матчам в чемпионате Греции из россиян предсказуемо лидирует голкипер Лодыгин. Бывший страж ворот «Зенита» выступал за молодежную сборную Греции.

После игр в России и Турции вратарь вернулся в знакомые месте. В прошлом сезоне пытался помешать с «Панатинаикосом» команде Оздоева стать чемпионом, но не справился с задачей. Зато Лодыгин выиграл Кубок Греции, является основным голкипером известного клуба. А на третьей строчке по матчам в чемпионате идет нападающий Юрий Савичев. Бывший форвард «Торпедо» выступал за «Олимпиакос», именно его голевые рекорды должен побить Фёдор Чалов.

Знаменитый снайпер «Ротора» Веретенников тоже пожил в Греции. Но у Олега всего 7 поединков национальной лиги за «Арис» из Салоников. Результативный в чемпионате России форвард быстро уехал в Бельгию. Также в Греции играл отец братьев Еременко, футболистов сборной Финляндии. Алексей Еременко-старший тоже быстро завершил греческий круиз. Кроме Лодыгина, который адаптирован и знает местный язык, другие россияне пока надолго не задерживались.

Чалову важно выйти в основной этап Лиги чемпионов

На этой неделе продолжаются матчи квалификации в основной этап турнира. Там не будет привычных квартетов. Увидите всего одну общую таблицу. ПАОК как чемпион Греции проходит свою часть отбора. Команда сына Луческу вчера во второй раз обыграла скромный боснийский клуб «Борац». Прошли в следующую стадию, где сыграют против шведского клуба «Мальме». Если всё сложится удачно, то ПАОК будет среди сеяных команд в финальном раунде.

Ему светят сложные соперники. Можно нарваться на «Галатасарай». Поединки клубов из Турции и Греции по понятным историческим причинам всегда вызывают повышенный интерес. Опытные «Карабах», «Слован» и «Спарта» тоже среди потенциальных соперников новой команды Чалова. С другой стороны, нет команд из топ-5, так что грекам грех жаловаться на жребий. Если Луческу хочет после чемпионства засветиться в основном этапе Лиги чемпионов, то надо побеждать.

А если вылетят в Лигу Европы, то это тоже не самый плохой сценарий. Раз ПАОК опередил АЕК и победителя еврокубка «Олимпиакос», то игра у команды поставлена неплохо. Греки выступали в стиле весеннего «Зенита», будущий чемпион позволял себе поражения. Но вничью играли редко. От Чалова ждут голов и ассистов, чтобы сохранить для «орлов» надежду на ещё один титул. Лига там скандальная, отказывались работать арбитры, но фанаты в Греции без ума от футбола.

Чалов, к сожалению, упустил идеальный момент для отъезда во Францию или Испанию. В «Марсель» и «Севилью» не позвали. Но если Фёдор покажет себя в Греции, то уже через год нестарый нападающий окажется в более серьезном дивизионе. Пока покупатели не решаются ставить на российского нападающего, ведь у него бывали перепады формы и результативности. Но 26-летний исполнитель за три миллиона евро – подарок для ПАОКа, ведь рынок оценивает игрока в 11 млн евро.