«Штутгарт» выкупит права на Ундава

Нападающий «Брайтона» Дениз Ундав близок к переходу в «Штутгарт» на постоянной основе.
Клубы согласовали трансфер, стоимость которого составит 30 миллионов евро, предусмотрены и бонусные выплаты.
В прошлом сезоне игрок выступал за «швабов» на правах аренды.
Брайтон избавился от игрока, который так и не заиграл в клубе. Плюс чайки неплохо заработают на продаже, т.к покупали игрока за скромные 7 млн...
Шутгарт брал игрока в годичную аренду и не прогадал, игрок отлично вписался в команду, став важным игроком атаки, а если учитывать то, что Герраси ушел из клуба, то Дениз может стать основным форвардом
Сам игрок может продолжить свои бомбардирские свершения в команде где наконец то у него пошли дела в гору, думаю он будет только рад данному переходу
Брайтон избавился от игрока, который так и не заиграл в клубе. Плюс чайки неплохо заработают на продаже, т.к покупали игрока за скромные 7 млн...
Шутгарт брал игрока в годичную аренду и не прогадал, игрок отлично вписался в команду, став важным игроком атаки, а если учитывать то, что Герраси ушел из клуба, то Дениз может стать основным форвардом
Сам игрок может продолжить свои бомбардирские свершения в команде где наконец то у него пошли дела в гору, думаю он будет только рад данному переходу