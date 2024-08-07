«Штутгарт» выкупит права на Ундава

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вчера, 17:27

Нападающий «Брайтона» близок к переходу в «Штутгарт» на постоянной основе.

Клубы согласовали трансфер, стоимость которого составит 30 миллионов евро, предусмотрены и бонусные выплаты.

В прошлом сезоне игрок выступал за «швабов» на правах аренды.