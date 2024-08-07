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«Штутгарт» выкупит права на Ундава

вчера, 17:27

Нападающий «Брайтона» Дениз Ундав близок к переходу в «Штутгарт» на постоянной основе.

Клубы согласовали трансфер, стоимость которого составит 30 миллионов евро, предусмотрены и бонусные выплаты.

В прошлом сезоне игрок выступал за «швабов» на правах аренды.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:57
Хороший форвард. После ухода Гирасси он станет лидером атаки швабов.
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:42
Это отличный вариант для всех трех сторон!
Брайтон избавился от игрока, который так и не заиграл в клубе. Плюс чайки неплохо заработают на продаже, т.к покупали игрока за скромные 7 млн...
Шутгарт брал игрока в годичную аренду и не прогадал, игрок отлично вписался в команду, став важным игроком атаки, а если учитывать то, что Герраси ушел из клуба, то Дениз может стать основным форвардом
Сам игрок может продолжить свои бомбардирские свершения в команде где наконец то у него пошли дела в гору, думаю он будет только рад данному переходу
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2r7m8wz2sxpf
вчера в 17:53
Прошлым сезоном турок это заслужил
Гость
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