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«Брентфорд» близок к подписанию полузащитника «Наполи»

вчера, 14:41

«Брентфорд» и «Наполи» близки к завершению сделки по аренде с обязательным правом выкупа за 10 миллионов фунтов стерлингов полузащитника неаполитанцев и сборной Швеции Йенса-Лиса Каюсте. Клубам осталось согласовать последние детали сделки.

Каюсте выступает за «Наполи» с августа 2023 года. Его контракт действует до июня 2028 года. В прошедшем сезоне 24-летний центральный полузащитник провёл 35 матчей во всех турнирах, отдал 2 голевых передачи и получил 9 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает шведа в 10 миллионов евро.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 14:50
Серьёзная сделка для Брентфорда...
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