«Краснодар» впервые не одержал побед в первых трёх турах РПЛ

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вчера, 20:22

«Краснодар» впервые за всё время участия в Премьер-Лиге не одержал ни одной победы в первых трёх турах.

Все игры текущего сезона в чемпионате команда сыграла вничью (1:1 с «Ахматом», 0:0 с махачкалинским «Динамо» и «Факелом»).

Также краснодарцы повторили свой антирекорд по забитым мячам после трёх стартовых туров — один гол. Столько же было в сезоне-2015/16.