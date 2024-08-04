«Краснодар» впервые не одержал побед в первых трёх турах РПЛ

«Краснодар» впервые за всё время участия в Премьер-Лиге не одержал ни одной победы в первых трёх турах.
Все игры текущего сезона в чемпионате команда сыграла вничью (1:1 с «Ахматом», 0:0 с махачкалинским «Динамо» и «Факелом»).
Также краснодарцы повторили свой антирекорд по забитым мячам после трёх стартовых туров — один гол. Столько же было в сезоне-2015/16.
А что он хотел, чтобы как между Зенитом и Динамо, когда, одни уроды орут: "Сдох ваш Яшин, сдохнет Динамо"!!! А другие, такого же "ума", раскидали на стадионе карточки блокадного Ленинграда- на игре с Зенитом!!!
А может этому человеку нравятся матчи между Шахтером и киевским Динамо- с постоянными бойнями на поле?!
Я не призываю целоваться в дёсна и объясняться в любви, но зачем же так обострять?! Искать причину неудач команды надо в другом, всё гораздо глубже...
А что он хотел, чтобы как между Зенитом и Динамо, когда, одни уроды орут: "Сдох ваш Яшин, сдохнет Динамо"!!! А другие, такого же "ума", раскидали на стадионе карточки блокадного Ленинграда- на игре с Зенитом!!!
А может этому человеку нравятся матчи между Шахтером и киевским Динамо- с постоянными бойнями на поле?!
Я не призываю целоваться в дёсна и объясняться в любви, но зачем же так обострять?! Искать причину неудач команды надо в другом, всё гораздо глубже...
P.S Всё что происходит это кармический бумеранг за Владимира Ивича
P.S Всё что происходит это кармический бумеранг за Владимира Ивича
жаль будет, когда на пороге смерти расстанутся они и Мусаев...
жаль будет, когда на пороге смерти расстанутся они и Мусаев...
Галицкому даже нечего посоветовать, он в начале пути.
И у более именитого Спартака есть аналогичные проблемы,
Но у красно-белых за плечами сто лет истории..
Будем считать, что у Краснодара болезнь роста, кризис.
Вот только Мусаев не кризис-менеджер.
А Смолов просто ошибка.
Галицкому даже нечего посоветовать, он в начале пути.
И у более именитого Спартака есть аналогичные проблемы,
Но у красно-белых за плечами сто лет истории..
Будем считать, что у Краснодара болезнь роста, кризис.
Вот только Мусаев не кризис-менеджер.
А Смолов просто ошибка.
Но опять же, это слухи от третьих лиц, догадки, предсказания ванги и всерьез не воспринимаю даже
Но опять же, это слухи от третьих лиц, догадки, предсказания ванги и всерьез не воспринимаю даже
Опишите хотя бы процесс отмывки. Владелец клуба берет деньги из кармана, платит игроку зарплату в 2 раза больше, а игрок возвращает часть этих денег в конверте в тот же карман? Где выгода, если деньги не государственные?
Опишите хотя бы процесс отмывки. Владелец клуба берет деньги из кармана, платит игроку зарплату в 2 раза больше, а игрок возвращает часть этих денег в конверте в тот же карман? Где выгода, если деньги не государственные?