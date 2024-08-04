Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

«Краснодар» впервые не одержал побед в первых трёх турах РПЛ

вчера, 20:22

«Краснодар» впервые за всё время участия в Премьер-Лиге не одержал ни одной победы в первых трёх турах.

Все игры текущего сезона в чемпионате команда сыграла вничью (1:1 с «Ахматом», 0:0 с махачкалинским «Динамо» и «Факелом»).

Также краснодарцы повторили свой антирекорд по забитым мячам после трёх стартовых туров — один гол. Столько же было в сезоне-2015/16.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Гризманн — лучший игрок Ла Лиги по средней оценке за матч
03 августа
Глушенков оформил первый хет-трик в карьере в РПЛ
03 августа
«Зенит» выдал лучший старт сезона в истории российского футбола
03 августа
«Динамо» в пятый раз в истории начало чемпионат с трёх побед подряд
03 августа
Нападающий клуба «Ленинградец» забил гол на 7-й секунде матча Кубка России
31 июля
Смолов не забивает в РПЛ более 10 месяцев
29 июля
Сортировать
Все комментарии
gkvtb3462mrq
gkvtb3462mrq
вчера в 22:48
Быки этот сезон не те что были в прошлом
Валерыч
Валерыч
вчера в 22:26
Просто Мусаев очень слабый тренер. Неужели, Галицкий этого не видит?
Capral
Capral
вчера в 22:13
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    вчера в 21:04, ред.
    Ну уйдут Мусаева через пару тренеров не опять, а снова вернут, идеальный щит (козёл отпущения)
    P.S Всё что происходит это кармический бумеранг за Владимира Ивича
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 21:01
    черные быки прекрасные животные.. слов нет..
    жаль будет, когда на пороге смерти расстанутся они и Мусаев...
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 20:58
    В следующем туре матч против ЦСКА... Просто не будет никому
    TheBoLt
    TheBoLt ответ Alex_67 (раскрыть)
    вчера в 20:57
    Я устал уже повторять, что рулит не Галицкий, а Хашиг. Вот все то же самое, со всем согласен, только другой человек)) Галицкий минимально вмешивается, он больше об академии заботится и о детском футболе
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 20:55
    Мне кажется, что это начало провального сезона.
    Галицкому даже нечего посоветовать, он в начале пути.
    И у более именитого Спартака есть аналогичные проблемы,
    Но у красно-белых за плечами сто лет истории..
    Будем считать, что у Краснодара болезнь роста, кризис.
    Вот только Мусаев не кризис-менеджер.
    А Смолов просто ошибка.
    TheBoLt
    TheBoLt ответ STVA 1 (раскрыть)
    вчера в 20:54, ред.
    где-то читал слухи, что он винит себя, что не дал Мусаеву игроков. Скамейка действительно очень маленькая у Краснодара. Но проблема тут не только в нехватке игроков.

    Но опять же, это слухи от третьих лиц, догадки, предсказания ванги и всерьез не воспринимаю даже
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 20:51
    Интересно Галицкому то самому это нравится?
    sv_1969
    sv_1969 ответ 4cu5puc5cgcx (раскрыть)
    вчера в 20:49
    Ну да!Где же отмывать то как не в Краснодаре! Главное в зените все норм!Баклан арена не даст соврать))
    TheBoLt
    TheBoLt ответ 4cu5puc5cgcx (раскрыть)
    вчера в 20:46, ред.
    Какое бабло отмывает частный клуб? Отмывка идет через государственные!

    Опишите хотя бы процесс отмывки. Владелец клуба берет деньги из кармана, платит игроку зарплату в 2 раза больше, а игрок возвращает часть этих денег в конверте в тот же карман? Где выгода, если деньги не государственные?
    TheBoLt
    TheBoLt
    вчера в 20:46
    Мне прям очень интересно, что будет говорить Мурад сегодня. Точнее, он уже сказал, я жду когда пресс-служба выложит на ютуб его разговор с журналистами. "Так дальше продолжаться не может" от него мы уже слышали. Пора бы ему уже не продолжаться в этом клубе. И Хашига с собой заберите!
    w894k74qq7s4
    w894k74qq7s4 ответ geqg749w8mut (раскрыть)
    вчера в 20:39
    Разве это неоднозначный старт, для команды с самыми высокими целями, это полный провал.
    2s2uh8hs9pxr
    2s2uh8hs9pxr
    вчера в 20:36
    В Краснодаре очень слабые болельщики, а это очень большая поддержка для клуба. После ничьей со спартаком болельщики с радостью восклицают "Победила дружба!" О каких трофеях может идти речь, если болельщики Краснодара на матчах со спартаком болеют за спартак. Руководство клуба прогнило до основания, такое впечатление, что им уже нет дела до клуба, побаловались и хватит. О тренере Краснодара даже говорить не хочется, он даже для второй лиги не годен.
    geqg749w8mut
    geqg749w8mut
    вчера в 20:32
    Старт «Краснодара» в чемпионате России можно назвать неоднозначным: команда трижды сыграла вничью в первых трёх турах, повторив клубный антирекорд и показав худший результат по забитым голам.
    4cu5puc5cgcx
    4cu5puc5cgcx
    вчера в 20:30
    В Краснодаре отмывают бабло, им не до футбола.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 20:26
    мусаевский футбол обновляет антирекорды.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     