«Зенит» выдал лучший старт сезона в истории российского футбола

«Зенит» показал лучший старт чемпионата в истории российского футбола.
Ещё ни одна команда не побеждала в каждом из стартовых трёх туров сезона с разницей в 4+ мяча. Три разгромных победы на старте делал только «Зенит» в 2005 году.
Более 13 голов после первых трёх туров забивал лишь «Зенит» в сезоне 2014/15 (14). Также питерский клуб во второй раз в своей истории начал сезон с трёх сухих побед. Такое случалось ещё в сезоне 2018/19, который стал дебютным в «Зените» для Сергея Семака в качестве тренера.
На мой взгляд Зенит должен чаще играть дома в поздне-осенний и зимний период, так как условия на стадионе позволяют. Помню, был матч ЦСКА - Зенит в конце первого круга на ВЭБ. Жуть. Могли бы в таком случае в холод сыграть в Питере под крышей на Крестовском, а условно весной на ВЭБе. В общем я к тому, что надо грамотно составлять календарь, учитывая погодные условия. Посмотрим, какие косяки календаря будут в этом году)
На мой взгляд Зенит должен чаще играть дома в поздне-осенний и зимний период, так как условия на стадионе позволяют. Помню, был матч ЦСКА - Зенит в конце первого круга на ВЭБ. Жуть. Могли бы в таком случае в холод сыграть в Питере под крышей на Крестовском, а условно весной на ВЭБе. В общем я к тому, что надо грамотно составлять календарь, учитывая погодные условия. Посмотрим, какие косяки календаря будут в этом году)
Не задержится в Зените!)
Не задержится в Зените!)
Проиграй в следующем туре Зенит дома Динамо....и лучшим стартом будет уже Динамовский старт....
Проиграй в следующем туре Зенит дома Динамо....и лучшим стартом будет уже Динамовский старт....