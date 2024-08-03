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«Зенит» выдал лучший старт сезона в истории российского футбола

вчера, 21:14

«Зенит» показал лучший старт чемпионата в истории российского футбола.

Ещё ни одна команда не побеждала в каждом из стартовых трёх туров сезона с разницей в 4+ мяча. Три разгромных победы на старте делал только «Зенит» в 2005 году.

Более 13 голов после первых трёх туров забивал лишь «Зенит» в сезоне 2014/15 (14). Также питерский клуб во второй раз в своей истории начал сезон с трёх сухих побед. Такое случалось ещё в сезоне 2018/19, который стал дебютным в «Зените» для Сергея Семака в качестве тренера.

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Все комментарии
Viollator
Viollator
сегодня в 08:06
У Карпюка воротники совсем левые, и на нападающем Коле перестали пенки давать, вот и результат. Пора в калева Таллинн
Борисыч1
Борисыч1
сегодня в 05:55
Ничего, в 4 туре Зенит попадёт под Динамо. В прошлом сезоне Зенитка был дважды бит, посмотрим, удастся ли ему выползти в этот раз.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
сегодня в 03:55
Похоже у команд рпл договорник против зени , сливают красиво !)
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 02:00
Семак сделал выводы из предыдущего сложного сезона. Команда преобразилась. С трансфером Глушенкова попали в яблочко конечно.
_AgamagA_
_AgamagA_
сегодня в 01:51
Какой идеальный чемпионат. Зенит и все остальные...
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 00:26
Мне кажется это сейчас как-то натянуто, придирки. Спорить не буду.

На мой взгляд Зенит должен чаще играть дома в поздне-осенний и зимний период, так как условия на стадионе позволяют. Помню, был матч ЦСКА - Зенит в конце первого круга на ВЭБ. Жуть. Могли бы в таком случае в холод сыграть в Питере под крышей на Крестовском, а условно весной на ВЭБе. В общем я к тому, что надо грамотно составлять календарь, учитывая погодные условия. Посмотрим, какие косяки календаря будут в этом году)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 23:49, ред.
Там был день ВМФ. Было много гостей и президент. Но Динамо тоже на выезде играло. А ЦСКА после двух игр на выезде дома только 1 матч, а потом снова выез. Почему не в равных условиях команды?Так что тут не совсем все по честному
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:45
Зенит первые 2 тура играл на выезде.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:55
Глушенков...
Не задержится в Зените!)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:50
А скажи честно, как ты думаешь. Почему Зенит играет 2 матча подряд дома, а Динамо - 2 подряд на выезде. Вроде принято чередовать? К чему бы это? К юбилею?
h9ks9yvh3zde
h9ks9yvh3zde
вчера в 22:45
Зениту играть весь чемпионат в том же духе.
Maikl322
Maikl322
вчера в 22:42
Не дурно...))
johncamp
johncamp ответ johncamp (раскрыть)
вчера в 22:21
Мы выиграем, хорош панику гонять...
Asper
Asper ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 22:17
Да не будут Арита брать. Ну если только вдруг не случатся сразу несколько невероятных предложений по продаже полузащитников, от которых не отказываются, как с Паредесом
johncamp
johncamp ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:12
Вашими бы устами...
johncamp
johncamp ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:11
Джеки, я обожаю тебя, но Зенит реально это сделал?
Capral
Capral
вчера в 21:36
Сейчас очень важно, Зениту и Глушенкову не поддаться эйфории, а строго следовать намеченному курсу- развивать наметившуюся позитивную динамику в игре...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:21
Это всего лишь статистика...и издержки неготовности соперника....
Проиграй в следующем туре Зенит дома Динамо....и лучшим стартом будет уже Динамовский старт....
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:17
И зачем им этот киндер сюрприз с 2 голами в 44 играх?
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