«Зенит» выдал лучший старт сезона в истории российского футбола

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вчера, 21:14

«Зенит» показал лучший старт чемпионата в истории российского футбола.

Ещё ни одна команда не побеждала в каждом из стартовых трёх туров сезона с разницей в 4+ мяча. Три разгромных победы на старте делал только «Зенит» в 2005 году.

Более 13 голов после первых трёх туров забивал лишь «Зенит» в сезоне 2014/15 (14). Также питерский клуб во второй раз в своей истории начал сезон с трёх сухих побед. Такое случалось ещё в сезоне 2018/19, который стал дебютным в «Зените» для в качестве тренера.