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«Ювентус» разгромил «Верону» на выезде

вчера, 23:41
ВеронаЛоготип футбольный клуб Верона0 : 3Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

«Ювентус» одержал гостевую победу над «Вероной» в матче 2-го тура Серии А. Встреча завершилась со счётом 0:3.

Голами за «зебр» отметились Душан Влахович (28', 53') и Николо Савона (39').

По итогам матча «Ювентус» возглавляет таблицу Серии А. «Верона» идёт на 11-той строчке.

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Все комментарии
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сегодня в 06:14
«Ювентус» под руководством Тиаго Мотты продолжает показывать хорошую игру и лидирует в турнирной таблице Серии А. Душан Влахович становится всё более важным игроком для команды, забивая уже второй мяч в двух матчах.
«Верона» находится на 11-й строчке после двух туров, но ещё имеет шансы подняться выше. Однако команде необходимо улучшить свою игру в обороне, так как пропущенные мячи стали одной из причин поражения.
hs8w2xth9kgf
hs8w2xth9kgf
сегодня в 05:43
Победа предсказуема, Ювентус с победой!
yhd9bqamza9r
yhd9bqamza9r
сегодня в 03:02
Нормально Мотта встряхнул синьору
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 02:35
Ювентус при Мотте преобразился по сравнению с унылым автобусом Аллегри. Видная тренерская рука. Приятно смотреть на игру команды и молодежь хорошо себя проявляет.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:16
Наконец-то вижу футбол в исполнении Ювентуса. Как хорошо что Аллегри нет .
ballak144
ballak144 ответ djaich (раскрыть)
сегодня в 01:21
Вспоминать не хочется пиджака)
ballak144
ballak144 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 01:20
Согласен со всем) чемпионат будет интересным)
djaich
djaich ответ ballak144 (раскрыть)
сегодня в 00:56
Прибавились в первую очередь Кабаль и Мбангула и именно их фланг в плане темпа, напора, а по отношению к Кабалю и хорошей игры в защите, сегодня весьма впечатлил. При Аллегри игра выстроена также была, определенное мастерство у него несомненно присутствует, но скучная, душная, весьма унылая, а в последнее время даже средних ожиданий в плане результата не оправдывала. Последим за Моттой.
ballak144
ballak144 ответ Fantazista_333 (раскрыть)
сегодня в 00:29
Не думаю, что там совсем отбитые физрука приглашать)
ballak144
ballak144 ответ djaich (раскрыть)
сегодня в 00:29
Ждем Интер, Аталанту и ЛЧ и тогда уже понятно будет, но потенциал уже виден) первый тайм играли с составом какой был у олегри практически, но Верона не зажимала команду у своих ворот)
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:26
"Старая сеньора" , а "прёт" как молодая...)
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ ballak144 (раскрыть)
сегодня в 00:15
да, согласен, и первый и второй матчи просто космос.
Мбангула как вихрь ворвался в основу.
но пока играет, как простая восходящая звезда.
хорош и Савона, только пришел и уже забил!
в целом команда Тьяго Моттыв классно двигается, отлично прессингует, хорошо играет как в обороне, так и в атаке.
короче, старт сезона вам явно удался,)))
посмотрим, как будет дальше.
всем Forza Juve.
здорово, когда великие клубы на вершине.
Мотта показал, что с любым составом нужно играть красиво и в свой футбол,
а не отсиживаться в обороне и играть от соперника.
еще нравится 10 Ювентуса - Йылдыз Кенан.
djaich
djaich
вчера в 23:55
Хороший, интересный, играющий, мяч прекрасно, хоть и не без ошибок движется вдоль поля, Ювентус минуты до 70й. Следом пошли замены, с новыми игроками многое впереди перестало получаться. Лучшим выделил бы Бремера - все 90 минут на уровне, персонально обыгрывал нападающих соперника как детей. Ждем игр с более серьезными командами, тогда и какие-никакие выводы о перспективах можно будет делать.
Fantazista_333
Fantazista_333 ответ ballak144 (раскрыть)
вчера в 23:52
Вполне Милан может обратиться, если Фонсека в ближайших турах продолжит показывать свою профнепригодность.
ballak144
ballak144
вчера в 23:50
С победой! Смотрел второй тайм, уже и не сильно старались. Но самое главное в 11 человек в штрафной не стояли. Не могу не уколоть физрука олегри, какие он сейчас предложения рассматривает, кто на него претендует?
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:46
Второй матч подряд Ювентус выиграл со счётом 3:0. Старая Синьора единственная команда Серии А, которая набрала шесть очков в первых двух турах. Похоже клуб угадал с главным тренером.
Fantazista_333
Fantazista_333
вчера в 23:45
Юве хорош. Правда и соперники пока слабенькие. Мбангула хорошо себя проявляет.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:45
Хорошая игра Ювентуса и победа !
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