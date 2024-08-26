«Ювентус» разгромил «Верону» на выезде

«Ювентус» одержал гостевую победу над «Вероной» в матче 2-го тура Серии А. Встреча завершилась со счётом 0:3.
Голами за «зебр» отметились Душан Влахович (28', 53') и Николо Савона (39').
По итогам матча «Ювентус» возглавляет таблицу Серии А. «Верона» идёт на 11-той строчке.
Мбангула как вихрь ворвался в основу.
но пока играет, как простая восходящая звезда.
хорош и Савона, только пришел и уже забил!
в целом команда Тьяго Моттыв классно двигается, отлично прессингует, хорошо играет как в обороне, так и в атаке.
короче, старт сезона вам явно удался,)))
посмотрим, как будет дальше.
всем Forza Juve.
здорово, когда великие клубы на вершине.
Мотта показал, что с любым составом нужно играть красиво и в свой футбол,
а не отсиживаться в обороне и играть от соперника.
еще нравится 10 Ювентуса - Йылдыз Кенан.
Мбангула как вихрь ворвался в основу.
но пока играет, как простая восходящая звезда.
хорош и Савона, только пришел и уже забил!
в целом команда Тьяго Моттыв классно двигается, отлично прессингует, хорошо играет как в обороне, так и в атаке.
короче, старт сезона вам явно удался,)))
посмотрим, как будет дальше.
всем Forza Juve.
здорово, когда великие клубы на вершине.
Мотта показал, что с любым составом нужно играть красиво и в свой футбол,
а не отсиживаться в обороне и играть от соперника.
еще нравится 10 Ювентуса - Йылдыз Кенан.