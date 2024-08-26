«Ювентус» разгромил «Верону» на выезде

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вчера, 23:41

«Ювентус» одержал гостевую победу над «Вероной» в матче 2-го тура Серии А. Встреча завершилась со счётом 0:3.

Голами за «зебр» отметились (28', 53') и (39').

По итогам матча «Ювентус» возглавляет таблицу Серии А. «Верона» идёт на 11-той строчке.