ПАОК обыграл «Панетоликос», Чалов и Оздоев приняли участие в матче

ПАОК переиграл «Панетоликос» во 2-м туре чемпионата Греции (2:0).
Голами отличились Хуан Састре (на 51-й минуте) и Тарик Тиссудали (на 79-й минуте).
Нападающий «орлов» Фёдор Чалов вышел в стартовом составе и был заменен на 71-й минуте. Хавбек команды Магомед Оздоев вошел в игру на 71-й.
После этой игры ПАОК лидирует (6 очков), «Панетоликос» замыкает таблицу (0 очков).
Мы уже начинаем привыкать к этой фразе в отчётах. Как бы она не стала типовой. Федор, Магомед, начинайте уже забивать, пожалуйста...
Мы уже начинаем привыкать к этой фразе в отчётах. Как бы она не стала типовой. Федор, Магомед, начинайте уже забивать, пожалуйста...