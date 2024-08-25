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ПАОК обыграл «Панетоликос», Чалов и Оздоев приняли участие в матче

вчера, 22:32
ПАОКЛоготип футбольный клуб ПАОК (Салоники)2 : 0Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)ПанетоликосМатч завершен

ПАОК переиграл «Панетоликос» во 2-м туре чемпионата Греции (2:0).

Голами отличились Хуан Састре (на 51-й минуте) и Тарик Тиссудали (на 79-й минуте).

Нападающий «орлов» Фёдор Чалов вышел в стартовом составе и был заменен на 71-й минуте. Хавбек команды Магомед Оздоев вошел в игру на 71-й.

После этой игры ПАОК лидирует (6 очков), «Панетоликос» замыкает таблицу (0 очков).

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Все комментарии
Guzhel
Guzhel
сегодня в 00:40
Трудно оценить вклад Чалова и Оздоева в победу ПАОКа.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:25
ПАОК Чалова и Оздоева обыграл «Панетоликос»
Karkaz
Karkaz
вчера в 23:17
Можно было еще добавить "И чуть не забили")
drug01
drug01
вчера в 23:02
Наши ребята молодцы, они скоро будут играть больше
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:51
Чалов и Оздоев приняли участие в матче.
Мы уже начинаем привыкать к этой фразе в отчётах. Как бы она не стала типовой. Федор, Магомед, начинайте уже забивать, пожалуйста...
hjw9eusgzp5v
hjw9eusgzp5v
вчера в 22:48, ред.
Вот именно, что принимали участие, а не играли. Стоило ехать в ПАОК, чтобы выходить на замену на какие-то минуты.
Гость
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