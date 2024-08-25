ПАОК обыграл «Панетоликос», Чалов и Оздоев приняли участие в матче

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вчера, 22:32

ПАОК переиграл «Панетоликос» во 2-м туре чемпионата Греции (2:0).

Голами отличились Хуан Састре (на 51-й минуте) и Тарик Тиссудали (на 79-й минуте).

Нападающий «орлов» Фёдор Чалов вышел в стартовом составе и был заменен на 71-й минуте. Хавбек команды Магомед Оздоев вошел в игру на 71-й.