«Эмполи» одолел «Рому» в поединке Серии А

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вчера, 23:42

«Рома» проиграла «Эмполи» во 2-м туре Серии А (1:2).

Эмануэль Гьяси обеспечил гостям преимущество на 45-й минуте, а закрепил успех Лоренцо Коломбо, который на 61-й реализовал пенальти. Элдор Шомуродов на 80-й отыграл один из мячей.

После этой встречи «Рома» идет на 15-м месте (1 пункт), «Эмполи» расположился на 6-й позиции (4 балла).