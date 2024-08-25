«Эмполи» одолел «Рому» в поединке Серии А

«Рома» проиграла «Эмполи» во 2-м туре Серии А (1:2).
Эмануэль Гьяси обеспечил гостям преимущество на 45-й минуте, а закрепил успех Лоренцо Коломбо, который на 61-й реализовал пенальти. Элдор Шомуродов на 80-й отыграл один из мячей.
После этой встречи «Рома» идет на 15-м месте (1 пункт), «Эмполи» расположился на 6-й позиции (4 балла).
Что касается земляка, вышел на замену и забил, в концовке мог сравнять играя на добивании, но защитник его опередил....
Довбик пока никакой в новой команде, надеюсь сыграется и начнет забивать, но по вчерашнему матчу был никакой....
Дибале респект за то, что не ушел к арабам, вчера был заметнее остальных в атаке
Что касается земляка, вышел на замену и забил, в концовке мог сравнять играя на добивании, но защитник его опередил....
Довбик пока никакой в новой команде, надеюсь сыграется и начнет забивать, но по вчерашнему матчу был никакой....
Дибале респект за то, что не ушел к арабам, вчера был заметнее остальных в атаке
Оскорбления футбольных личностей не запрещены правилами.
Оскорбления футбольных личностей не запрещены правилами.