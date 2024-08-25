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«Эмполи» одолел «Рому» в поединке Серии А

вчера, 23:42
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)1 : 2Логотип футбольный клуб ЭмполиЭмполиМатч завершен

«Рома» проиграла «Эмполи» во 2-м туре Серии А (1:2).

Эмануэль Гьяси обеспечил гостям преимущество на 45-й минуте, а закрепил успех Лоренцо Коломбо, который на 61-й реализовал пенальти. Элдор Шомуродов на 80-й отыграл один из мячей.

После этой встречи «Рома» идет на 15-м месте (1 пункт), «Эмполи» расположился на 6-й позиции (4 балла).

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 10:34
Что то Рома плохо начинает новый сезон и новички что то молчат.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 09:56
Из-за разницы во времени матч смотрел на морально волевых так сказать, очень хотел глянуть на обновленную Рому ну и на земляка посмотреть. Так вот, в первые мин 20 Эмполи мог громить римлян, в то время как сами римляне создали что-то опасное лишь ближе к концу матча, правда буквально сразу же пропустили гол...второй гол это косяк Паредеса, который зачем то решил в своей штрафной рубануть по ногам игрока, который уже отдавал передачу на партнера, а аргентинец налетел на него вообще не в тему....думаю Де Росси даст ему люлей за это)
Что касается земляка, вышел на замену и забил, в концовке мог сравнять играя на добивании, но защитник его опередил....
Довбик пока никакой в новой команде, надеюсь сыграется и начнет забивать, но по вчерашнему матчу был никакой....
Дибале респект за то, что не ушел к арабам, вчера был заметнее остальных в атаке
Capral
Capral ответ ha2et4rz6t3z (раскрыть)
сегодня в 09:50
👍👍👍👍👍👍👍
qv4x8ekqbew3
qv4x8ekqbew3
сегодня в 06:50
Рома все ниже и ниже.
7sdcvr9sue6r
7sdcvr9sue6r
сегодня в 05:33
Рома в очередной раз разочаровала результатом
112910415
112910415
сегодня в 05:14
футбольная жизнь - юдоль скорбей ...
ha2et4rz6t3z
ha2et4rz6t3z ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 05:08
Так такие же долбики и брали
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Rupertt (раскрыть)
сегодня в 03:57
Здравствуйте.

Оскорбления футбольных личностей не запрещены правилами.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 03:44
Почему в этом посте идёт пренебрежительное отношение к украинским игрокам ??(нарочно изменяют фамилию игрока). Примите меры.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 02:10
Де Росси теперь познает черную полосу в Роме...
Capral
Capral
вчера в 23:45
А зачем брали Долбика?
Гость
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