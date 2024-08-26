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«Атлетико» выиграл у «Жироны» в матче Ла Лиги

сегодня, 00:31
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)3 : 0Логотип футбольный клуб ЖиронаЖиронаМатч завершен

«Атлетико» переиграл «Жирону» в матче 2-го тура Ла Лиги (3:0).

Голами отличились Антуан Гризманн (на 39-й минуте), Маркос Льоренте на 48-й и Коке на 90+4-й.

После этого поединка «Атлетико» идет на 3-м месте (4 балла), «Жирона» находится на 18-й строчке (1 пункт).

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт sportskeeda.com
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Все комментарии
Fantazista_333
Fantazista_333
сегодня в 15:22, ред.
Навешать ярлык Жироне пацанская команда несмотря чемпионат Испании это сильно.
Жирона оказалась ниже Барсы не из-за стиля, а только из-за того, что не хватило ресурсов. Короткая скамейка игра практический одним составом. Но всему виной по мнению экспертов будет пацанский стиль. Смешно, даже очень.
А сейчас это новая команда, которую просто разобрали по кускам, естественно Атлетико, который по составу стал сильнее должен её обыгрывать и никак иначе.
Capral
Capral
сегодня в 11:29, ред.
В прошлом сезоне, в 1-м круге, в игре с Жироной, Симеоне допустил большущую ошибку- он ввязался в отрытую перестрелку с дворовой командой, быстро бегающей и быстро играющей в пас. Поэтому, Атлетико и проиграл. Это не стиль Симеоне, его игра- закрытая, осторожная и выжидающая. Эта была первая игра Жироны, которую я увидел, и сразу же сказал- выскочка, играющая в пацанский быстрый футбол и не ошибся. По ходу сезона, Жирона опережала убогую Барсу на 7 очков, в итоге- скатилась на третью позицию, которую, любезно предоставил Атлетико...

Третье место Жироны в минувшем сезоне- исключительно провал Атлетико, особенно, в играх с явными аутсайдерами. Но уже во 2-м круге, Симеоне сыграл в свой футбол и победил. А вчера, и вовсе был показательный футбол от Атлетико, а третий мяч- просто приговор дворовому футболу!!! Симеоне- мудрый человек и тренер, умеет исправлять ошибки. Кто-то скажет о потерях Жироны и вероятно будет прав, уход ведущих игроков не может сказаться на игре команды. Но в данном случае- это не меняет сути игры Жироны, её читаемого и примитивного футбола...
Tonik-ID
Tonik-ID
сегодня в 10:47, ред.
Диего сделал очень серьёзные изменения в составе по сравнению с первым матчем. В игре с Вильярреалом защита напоминала проходной двор, а в атаке не хватало движения.
Посадив Витселя, который уже явно не тянет по скоростным качествам, на лавку и выпустив в старте Хименеса, Симеоне решил траблы в обороне.
Атаку оживи, при чем очень заметно, с помощью связки Рекельме-Лино. Только возможно стоило поставить в старте Серлота, вместо Альвареса, чтобы было кому замыкать верховые подачи.
Результат есть, выводы явно сделаны, а это самое главное
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 09:47
Спасибо!
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 09:45
Отлично сказано!!!!!!! Тоже самое, я говорил ещё в прошлом сезоне!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
LOpp
LOpp
сегодня в 09:19
Похоже сказка у Жироны закончилась
матос
матос
сегодня в 09:13
Симеоне и Ко с победой!
adekvat
adekvat ответ Colchoneros (раскрыть)
сегодня в 08:29
Все только начинается, время покажет.
Fantazista_333
Fantazista_333
сегодня в 08:18
Причём тут безграмотность Жироны, если команду просто разобрали на части.
Если бы Байер в бундеслиге так растащили, то и им ничего бы не светило в этом сезоне.
2kxhywm4n92p
2kxhywm4n92p
сегодня в 08:00
Теперь ясно кто хорошо подготовился к сезону, а кто не очень.
hu7wghshke8d
hu7wghshke8d
сегодня в 07:58
Весь оптимизм Жироны по поводу лигочемпионского сезона сразу улетучился. Поражение очень жестокое.
8kpgx5n7ync2
8kpgx5n7ync2
сегодня в 07:55
Этот сезон для Жироны будет очень тяжелым.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 07:52
Эх Жирона, как же так - где интрига?)
shlomo2
shlomo2
сегодня в 07:39
Старая и давно забытая стратегия Атлетико все еще конкурентоспособна, по крайней мере в матчах против команд уровня Жироны
xb5z9vf7cyub
xb5z9vf7cyub
сегодня в 07:35
Матрасы сейчас солидно смотрятся, удачи им в этом сезоне
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:20
Растащили команду-сенсацию прошлого сезона. Кто выстрелит в этом?...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 06:55
Атлетико как настоящая серьезная команда показала свой класс выскочке..
ABir
ABir
сегодня в 05:42
Учитывая прошлогодние достижения Жироны, с ней теперь все будут играть с особым настроем. Не просто ей будет.
Вещий
Вещий
сегодня в 05:26
Жирона сыграла из рук вон плохо... могли еще больше пропустить.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 05:10
Легкая победа Атлетико. Жирона пока что выглядит слабо. Все таки сказываются потери лидеров, а новички пока не впечатляют.
112910415
112910415
сегодня в 04:18
нынче чуда не будет ...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 03:00, ред.
Атлетико, как всегда, отличается нестабильной игрой.
Прошло всего два тура, а уже есть потерянные очки. И это не смотря на ряд дорогих приобретений. Хотя состав команды и без них был очень хорош, новые игроки, всё таки, появились. Так ли они были нужны, покажет лишь время.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:19
Здравствуйте.

Приняли меры.
j4z9sfw77rhd
j4z9sfw77rhd
сегодня в 00:42
Атлетико с победой!
Capral
Capral
сегодня в 00:37
Отлично раскатали пацанскую команду!!! Третий гол показательный, на контре, при полнейшей безграмотности Жироны... Почти как в игре Локо с Ростовом. А я то думал, что такое, только в российской ПЛ бывает... Вобщем, Симеоне с победой, так держать!!! В прошлом сезоне 3:1, сегодня 3:0, отлично!!!
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 00:33
Старый Атлетико возвращается!
Браво Атлетико Мадрид!
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