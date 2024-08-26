«Атлетико» выиграл у «Жироны» в матче Ла Лиги

«Атлетико» переиграл «Жирону» в матче 2-го тура Ла Лиги (3:0).
Голами отличились Антуан Гризманн (на 39-й минуте), Маркос Льоренте на 48-й и Коке на 90+4-й.
После этого поединка «Атлетико» идет на 3-м месте (4 балла), «Жирона» находится на 18-й строчке (1 пункт).
Жирона оказалась ниже Барсы не из-за стиля, а только из-за того, что не хватило ресурсов. Короткая скамейка игра практический одним составом. Но всему виной по мнению экспертов будет пацанский стиль. Смешно, даже очень.
А сейчас это новая команда, которую просто разобрали по кускам, естественно Атлетико, который по составу стал сильнее должен её обыгрывать и никак иначе.
Жирона оказалась ниже Барсы не из-за стиля, а только из-за того, что не хватило ресурсов. Короткая скамейка игра практический одним составом. Но всему виной по мнению экспертов будет пацанский стиль. Смешно, даже очень.
А сейчас это новая команда, которую просто разобрали по кускам, естественно Атлетико, который по составу стал сильнее должен её обыгрывать и никак иначе.
Третье место Жироны в минувшем сезоне- исключительно провал Атлетико, особенно, в играх с явными аутсайдерами. Но уже во 2-м круге, Симеоне сыграл в свой футбол и победил. А вчера, и вовсе был показательный футбол от Атлетико, а третий мяч- просто приговор дворовому футболу!!! Симеоне- мудрый человек и тренер, умеет исправлять ошибки. Кто-то скажет о потерях Жироны и вероятно будет прав, уход ведущих игроков не может сказаться на игре команды. Но в данном случае- это не меняет сути игры Жироны, её читаемого и примитивного футбола...
Третье место Жироны в минувшем сезоне- исключительно провал Атлетико, особенно, в играх с явными аутсайдерами. Но уже во 2-м круге, Симеоне сыграл в свой футбол и победил. А вчера, и вовсе был показательный футбол от Атлетико, а третий мяч- просто приговор дворовому футболу!!! Симеоне- мудрый человек и тренер, умеет исправлять ошибки. Кто-то скажет о потерях Жироны и вероятно будет прав, уход ведущих игроков не может сказаться на игре команды. Но в данном случае- это не меняет сути игры Жироны, её читаемого и примитивного футбола...
Посадив Витселя, который уже явно не тянет по скоростным качествам, на лавку и выпустив в старте Хименеса, Симеоне решил траблы в обороне.
Атаку оживи, при чем очень заметно, с помощью связки Рекельме-Лино. Только возможно стоило поставить в старте Серлота, вместо Альвареса, чтобы было кому замыкать верховые подачи.
Результат есть, выводы явно сделаны, а это самое главное
Посадив Витселя, который уже явно не тянет по скоростным качествам, на лавку и выпустив в старте Хименеса, Симеоне решил траблы в обороне.
Атаку оживи, при чем очень заметно, с помощью связки Рекельме-Лино. Только возможно стоило поставить в старте Серлота, вместо Альвареса, чтобы было кому замыкать верховые подачи.
Результат есть, выводы явно сделаны, а это самое главное
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Если бы Байер в бундеслиге так растащили, то и им ничего бы не светило в этом сезоне.
Если бы Байер в бундеслиге так растащили, то и им ничего бы не светило в этом сезоне.
Прошло всего два тура, а уже есть потерянные очки. И это не смотря на ряд дорогих приобретений. Хотя состав команды и без них был очень хорош, новые игроки, всё таки, появились. Так ли они были нужны, покажет лишь время.
Прошло всего два тура, а уже есть потерянные очки. И это не смотря на ряд дорогих приобретений. Хотя состав команды и без них был очень хорош, новые игроки, всё таки, появились. Так ли они были нужны, покажет лишь время.
Приняли меры.
Приняли меры.
Браво Атлетико Мадрид!
Браво Атлетико Мадрид!