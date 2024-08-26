«Атлетико» выиграл у «Жироны» в матче Ла Лиги

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сегодня, 00:31

«Атлетико» переиграл «Жирону» в матче 2-го тура Ла Лиги (3:0).

Голами отличились Антуан Гризманн (на 39-й минуте), Маркос Льоренте на 48-й и Коке на 90+4-й.

После этого поединка «Атлетико» идет на 3-м месте (4 балла), «Жирона» находится на 18-й строчке (1 пункт).