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«Локомотив» обыграл «Ростов» и возглавил таблицу Премьер-Лиги

вчера, 22:03
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

«Локомотив» обыграл «Ростов» в поединке 6-го тура РПЛ (3:2).

Алексей Батраков обеспечил хозяевам поля преимущество на 10-й минуте, на 13-й Роналдо сравнял счет. У москвичей после этого отличились Илья Самошников (37-я минута) и Наир Тикнизян (46-я минута). На 90+6-й Роналдо оформил дубль.

После этой игры «красно-зеленые» лидируют в таблице чемпионата России (15 очков), южане идут на 8-м месте (8 баллов).

В другой встрече «Динамо» уступило «Краснодару».

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Все комментарии
viv
viv
сегодня в 15:16
Придется Миллеру опять подключать админресурс, а то юбилей коту под хвост.
альсато
альсато
сегодня в 13:33
Вот Вам и чудеса!))))...а я ведь-верю в ЛОКО!))))...Даешь вторую нитку БАМА!!!
nik9373
nik9373 ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 12:11
Последний раз лидировали в октябре 2019 года и в итоге стали вторыми с отставанием от победителя в 15 очков.
yrasikos22
yrasikos22 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 10:50
А потом опять Чемпионы...
Capral
Capral ответ матос (раскрыть)
сегодня в 09:43
Временное, потому что Локо не похож на чемпиона. Много недостатков в игре.
матос
матос ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 09:23
Конечно временное , игра в поддавки скоро закончится , не будем забывать у кого юбилей ;-)
112910415
112910415
сегодня в 04:25
хорошо разогнался Локомотив !
но игра слишком бесшабашная ...
qpn68pbfmq7u
qpn68pbfmq7u
сегодня в 03:14
Первые они временно, слишком молоды
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 01:55
Рад за Локомотив, а особенно за его российский костяк...
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic
сегодня в 00:33
Оказывается иметь 9 иностранцев на поле необязательно, чтобы хорошо выступать и даже выйти на промежуточное первое место. А так что можно было?
drive45
drive45
сегодня в 00:20, ред.
Как говорится еше не вечер, конечно хорошо что меняется лидер но вся борьба и ключевые матчи еше впереди. По матчу можно сказать что он результативный , боевой с открытой игрой, но с обилием ошибок и брака в обороне и слабой реализацией. Контроль мяча был за Ростовом, хозяева играли на контратаках благодаря которым и одержал победу. Ростов не изменяя своей тактике прессинговал, очень медленно выходил из обороны в атаку используя фланги благодаря которым Рональдо и отыграл первый пропущенный мяч. Начиная с 76 минуты гости полностью обложили хозяев которые выходя в контратаки имели возможность увеличить разрыв в счете более двух мячей. Однако Локомотив такими возможностями не воспользовался, а Ростовчяне благодаря дублю Рональдо смогли сократить счет до минимума, но по итогу игры очков в гостях не набрали. Очень надеюсь на то, что Ростов у Локомотива очки все равно отберет, причем не только в кубковых встречах но и в рамках чемпионата РПЛ.
Capral
Capral ответ ABir (раскрыть)
вчера в 23:25
Я думаю- это временное явление.
ABir
ABir
вчера в 23:19
Весьма неожиданно видеть РЖД на первом месте, такого расклада в ЧР давненько не наблюдалось, тем интереснее будет дальше следить за ходом нашего чемпионата.
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:17, ред.
Джек, так и мы на позитиве...поддерживаем легенду "Битвы двух столиц" как можем)...а то все плесенью покроется скоро...
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:15
Его, я давно, так не называю. Он вести себя не умеет.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:13
Вот, она- истина!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И не надо, ничего искать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Гениальное фото- в момент прозрения!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Маэстро, как всегда- только ОВАЦИИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:12
Не обманывайте....
Философом вы называете другого пользователя сайта...

Я не философ....
Моё ДонКихотсво несёт только позитивный посыл...немного рассеять темные тучи придуманные в адрес Зенита...
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:09
))...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:06
А может все гораздо проще... " Хотела, но не шмогла"? Едва ли в год юбилея Миллер не снимет голову создателю такой интриги. Он поставил задачу все поставить не место к Новому году.. А тут.... такая незадача. Срочно пару трансферов!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:06
Питерским сейчас тяжело, куча денег вложено, а они вторые, а через неделю пятые.
54urf3ha8gyt
54urf3ha8gyt
вчера в 23:05
Локомотив набирает ход!!!! Кто сорвёт стоп кран???
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:05
Какой пафос???
Тренеру Ференцвароша вчера позволили баллы набрать...дома...
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:04
Да Вы, батенька- философ!!!)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:02
Просто бизнес...
Зенит не выбирает команды которым дарить очки и которым нет...

Никто не купит книгу детектив зная что убийца садовник..
И кто будет смотреть чемп зная чемпиона после 5-го тура??
Иногда на первый план выходит интерес ко всей Лиги в целом...чем чисто клубные амбиции...
Бизнес...
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:58
Нужно все-таки меньше пафоса)..."Не очко обычно губит, а к одиннадцати - туз"...
амурец
амурец
вчера в 22:56
Локо с победой
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:55
Вы, в игре с Химками решили создать интригу?
Capral
Capral ответ Татьяна Иващенко (раскрыть)
вчера в 22:53
Ну разумеется- всё к одному.)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:52
Но кто то должен брать на себя ответственность....за сохранение интереса к чемпионату....
Конечно нелегко иногда играть ниже своего уровня в ущерб репутации и собственному самолюбию...но...
Татьяна Иващенко
Татьяна Иващенко ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:51
Ты хочешь, чтобы у Зенита были не только бабки, топ состав, но еще и тренер? Тогда точно у остальных шансов не будет, пожалей другие команды
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