«Локомотив» обыграл «Ростов» и возглавил таблицу Премьер-Лиги

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вчера, 22:03

«Локомотив» обыграл «Ростов» в поединке 6-го тура РПЛ (3:2).

Алексей Батраков обеспечил хозяевам поля преимущество на 10-й минуте, на 13-й Роналдо сравнял счет. У москвичей после этого отличились Илья Самошников (37-я минута) и Наир Тикнизян (46-я минута). На 90+6-й Роналдо оформил дубль.

После этой игры «красно-зеленые» лидируют в таблице чемпионата России (15 очков), южане идут на 8-м месте (8 баллов).

В другой встрече «Динамо» уступило «Краснодару».