«Локомотив» обыграл «Ростов» и возглавил таблицу Премьер-Лиги

«Локомотив» обыграл «Ростов» в поединке 6-го тура РПЛ (3:2).
Алексей Батраков обеспечил хозяевам поля преимущество на 10-й минуте, на 13-й Роналдо сравнял счет. У москвичей после этого отличились Илья Самошников (37-я минута) и Наир Тикнизян (46-я минута). На 90+6-й Роналдо оформил дубль.
После этой игры «красно-зеленые» лидируют в таблице чемпионата России (15 очков), южане идут на 8-м месте (8 баллов).
В другой встрече «Динамо» уступило «Краснодару».
У Ростова- вообще катастрофа! Проигран весь центр поля, соперник регулярно убегает в контратаки, игра смотрится простецкой и деревенской до неприличия. И снова Байрамян не вышел, и снова некому вести игру. Силовой, до смешного футбол Карпина, при полнейшей дозорганизации игры. И это- тренер сборной... Локо можно поздравить с победой, но игра оставила много вопросов.
А пока- Локомотив с выходом на первое место!!! Но игру- надо улучшать.
У Ростова- вообще катастрофа! Проигран весь центр поля, соперник регулярно убегает в контратаки, игра смотрится простецкой и деревенской до неприличия. И снова Байрамян не вышел, и снова некому вести игру. Силовой, до смешного футбол Карпина, при полнейшей дозорганизации игры. И это- тренер сборной... Локо можно поздравить с победой, но игра оставила много вопросов.
А пока- Локомотив с выходом на первое место!!! Но игру- надо улучшать.