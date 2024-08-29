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Гвардиола выдал по 10 000 фунтов каждому сотруднику «Манчестер Сити»

сегодня, 00:24

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола выделил премию каждому из членов вспомогательного персонала «горожан».

Испанский специалист выдал каждому сотруднику, работающему с основной командой, 10 000 фунтов стерлингов, включая поваров, администраторов и даже баристу.

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Все комментарии
hw8ga9w2etm7
hw8ga9w2etm7
сегодня в 06:30
Всё, все сотрудники сразу в запой ушли.
3s7kghhwqchu
3s7kghhwqchu ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 06:12
При чем здесь Миллер? Когда нечего сказать вспоминают Миллера?
drug01
drug01
сегодня в 05:50
Вот бы и нам опыт перенять? Слово за Миллером!!!
adekvat
adekvat
сегодня в 05:30
У него этих денег как у дурака мохорки, куда девать не знает.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 03:45
А как зарплата и премия вспомогательного персонала (предположим уборщицы) влияет на ФФП?
asdehk5q7r5c
asdehk5q7r5c
сегодня в 03:37
Премия – это очень уж странный предмет…
Всякая вещь – или есть, или нет, –
А премия (я никак не пойму, в чём секрет!)…
Премия – если есть, то её сразу нет!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 03:13
А чьи ? Кредит чтоль в банке взял, имея з/п 22,5 ляма в год ? ))
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:30
Он же не свои выдаёт...
И плевал Гвардиола на ФФП.
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