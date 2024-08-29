Гвардиола выдал по 10 000 фунтов каждому сотруднику «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола выделил премию каждому из членов вспомогательного персонала «горожан».
Испанский специалист выдал каждому сотруднику, работающему с основной командой, 10 000 фунтов стерлингов, включая поваров, администраторов и даже баристу.
Всякая вещь – или есть, или нет, –
А премия (я никак не пойму, в чём секрет!)…
Премия – если есть, то её сразу нет!
Всякая вещь – или есть, или нет, –
А премия (я никак не пойму, в чём секрет!)…
Премия – если есть, то её сразу нет!
И плевал Гвардиола на ФФП.
И плевал Гвардиола на ФФП.