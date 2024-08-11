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Клубы РПЛ помогают жителям Курской области

вчера, 13:11

Генеральный директор «Авангарда» Дмитрий Извеков рассказал, как клубы РПЛ помогают жителям Курской области.

Нам очень помогают клубы РПЛ. «Зенит» уже забрал детей 2011 года рождения, там ребята будут проводить сборы на базе «Газпрома». Проживание полностью за счёт принимающей стороны.

Сейчас ЦСКА готов забрать ребят 2012 г.р., они даже на два домашних матча московской команды попадут. Ведутся переговоры с другими клубами Премьер-Лиги и ФНЛ. Это хорошо: дети будут в безопасности и проведут сборы.

Мы ещё объявили сбор средств для жителей, которые остаются в пунктах временного размещения, многие клубы тоже откликнулись, разместили информацию на своих ресурсах. «Крылья Советов» отдадут часть с продажи билетов, ФК «Ленинградец» собирает средства и командой, и болельщиками.

Футбольное сообщество не осталось в стороне, за что мы им благодарны. В очередной раз это доказывает, что Мы — одна большая футбольная семья.

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