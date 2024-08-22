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РПЛ помогла жителям Курской, Белгородской и Брянской областей

вчера, 17:25

Российская Премьер-Лига совместно с Красным Крестом и футбольными клубами запускает акцию «Поможем вместе».

В сообщении пресс-службы лиги говорится:

РПЛ перечислила 10 миллионов рублей в Российский Красный Крест для адресной помощи жителям Курской, Белгородской и Брянской областей и призывает всех любителей футбола присоединиться к сбору средств. Помощь каждого чрезвычайно важна.

Поддержать жителей Курской, Белгородской и Брянской областей очень просто – достаточно навести камеру смартфона на QR-код, который будет размещён в социальных сетях РПЛ и клубов Лиги, а также во время трансляций на каналах холдинга «Матч», и перевести любую сумму.

Кроме того, в 6-м туре Премьер-Лиги все команды выйдут на предматчевое построение в специальных футболках с QR-кодом.

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