РПЛ помогла жителям Курской, Белгородской и Брянской областей

Российская Премьер-Лига совместно с Красным Крестом и футбольными клубами запускает акцию «Поможем вместе».

В сообщении пресс-службы лиги говорится:

РПЛ перечислила 10 миллионов рублей в Российский Красный Крест для адресной помощи жителям Курской, Белгородской и Брянской областей и призывает всех любителей футбола присоединиться к сбору средств. Помощь каждого чрезвычайно важна.