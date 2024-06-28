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Игроки Германии передадут призовые за Евро-2024 на помощь бездомным

сегодня, 00:45

Футболисты сборной Германии займутся благотворительностью.

По данным источника, значительную часть призовых за Евро-2024 немецкие игроки передадут благотворительным фондам, которые занимаются помощью бездомным.

За выход в 1/8 финала Евро-2024 с первого места футболисты Германии получат призовые в размере 50 000 евро каждому. Если немцы сумеют выиграть чемпионат Европы, то каждый из них заработает по 400 000 евро.

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Все комментарии
bheg58ktd6yh
bheg58ktd6yh
сегодня в 07:24
Для них это гроши по сравнению с клубными зарплатами.
Вещий
Вещий
сегодня в 06:48
Интересно а какую часть передадут...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:47
На такие деньги для бездомных можно построить общежитие по типу особняка. С горничными и садовниками...
Байкал-38
Байкал-38 ответ Гражданин России (раскрыть)
сегодня в 04:42
Ну для этой категории западных граждан как и для беженцев, не надо выигрывать большие турниры, что бы им денег дать, им и так деньги рекой текут.
Гражданин России
Гражданин России
сегодня в 04:26
Ну хоть не геям из ЛГБТ и черно63м из Black Live Matters
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:57
Взаимно, Дружище!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:55
Вить. Тебя увидеть - дело чести! Хоть и ругаюсь порой с тобой, но интерес от общения никогда не пропадает.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:48
О людях, которые не желают платить за квартиру и ночуют на улице. А летом, вообще -повальное бродяжничество, в парках спят, пьют пиво, поют песни. В Берлине, люди в переходах живут, массово... Это трудно понять- но это факт. К тому же, здесь закон на стороне женщин, если развелись супруги и мужу некуда уйти, путь, только один- на улицу.

Ну вот, приедешь, пивка попить со шнапсом- я тебе покажу. Сам, когда увидел первый раз- не поверил...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:42, ред.
Речь о людях или о животных?! В новости нет конкретики.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:36
Есть...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:15
В Германии есть бездомные ?! Дас ист фантастиш!!!
fbycne9a28hw
fbycne9a28hw
сегодня в 00:50
Это будет очень хороший пример для других команд
Гость
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