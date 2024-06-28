Игроки Германии передадут призовые за Евро-2024 на помощь бездомным

Футболисты сборной Германии займутся благотворительностью.
По данным источника, значительную часть призовых за Евро-2024 немецкие игроки передадут благотворительным фондам, которые занимаются помощью бездомным.
За выход в 1/8 финала Евро-2024 с первого места футболисты Германии получат призовые в размере 50 000 евро каждому. Если немцы сумеют выиграть чемпионат Европы, то каждый из них заработает по 400 000 евро.
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Ну вот, приедешь, пивка попить со шнапсом- я тебе покажу. Сам, когда увидел первый раз- не поверил...
Ну вот, приедешь, пивка попить со шнапсом- я тебе покажу. Сам, когда увидел первый раз- не поверил...