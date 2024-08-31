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«Ахмат» сформировал список кандидатов для замены Адиева

вчера, 15:17

Руководство «Ахмата» сформировало список из трёх кандидатов, которые могут возглавить команду в случае отставки действующего главного тренера грозненцев Магомеда Адиева. В него входят Владимир Федотов, Сергей Игнашевич и Сергей Юран.

Ранее сообщалось, что если «Ахмат» не обыграет сегодня в рамках 7-го тура РПЛ «Акрон», то Адиев будет уволен.

Напомним, грозненцы занимают последнее место в турнирной таблице и идут на серии из шести матчей без побед (две ничьих и четыре поражения).

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 22:07
На мой взгляд, зря он покинул нашу сборную. Надо было продолжать. Он всё же лучше, чем Черчесов...
112910415
112910415
вчера в 20:37
Тренер в неприятной ситуации
pomor45
pomor45
вчера в 19:36
Странно, что у такого патриота, как Рамзан Кадыров, в команде, носящей имя его отца легендарного Ахмата Кадырова, так мало чеченцев. Эта команда должна полностью состоять из чеченцев, по крайней мере из жителей Чеченской Республики, и неважно в какой лиге они будут играть.
pomor45
pomor45 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 19:26
Значит надо с блатом разбираться.
gorets004
gorets004
вчера в 19:19
тут дело не в Адиеве,очень сильный он тренер. тут дело в психологии команды.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 19:18
Им легче переводить стрелки на других. Даже мы понимаем, что состав команды нужно усиливать, а не тренеров менять.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 19:15
У нас в Чечне можно найти и 10 игроков, которые будут достойнее играть, чем многие игроки нынешнего состава.
Сп62
Сп62
вчера в 17:25
Тренера всегда легче поменять, чем обеспечить команду квалифицированными игроками. Когда четыре тренера в течении календарного года не могут поставить стабильную игру команды, претензии должны быть уже к руководству команды.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 17:16
Я согласен на 100%. Нужны свои , иначе все команды РПЛ будут на одно лицо. Футбол должен быть самобытным.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ эльхан 70 (раскрыть)
вчера в 16:46
3-4 игрока по любому должны быть местные воспитанники.
Тот самый чувак
Тот самый чувак
вчера в 16:36
Я думаю Юран, он тот самый кризис менеджер.
эльхан 70
эльхан 70 ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 16:34
ну в таком случии и игроки должны быть свои воспитанники..
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 16:27, ред.
Если верить этому заголовку,то хоть 5-0 Ахмат выиграет сегодня,условно скажем, то тренера все равно поменяют.И тогда желаю этим дармоедам тренера,который все соки у них будет выжимать,тирана футбольного.,вы заслуживаете его.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 16:26
Пусть Адиев работает несколько сезонов,пройдет с командой все,если надо и ФНЛ.Варяги не нужны,нужен свой воспитанник.Ничего страшного для лиги,где нет ЛЧ и ЛЕ.Написал это,знаю,что абсолюное большинство будут не согласны,но только так создается команда,тем более трансферная политика в клубе но твердую троечку только.
derrik2000
derrik2000 ответ эльхан 70 (раскрыть)
вчера в 16:22, ред.
Не верю, что сейчас КС, уже усилившие центр поля и где-то опять поймавшие свою игру, ДОМА отдадут три очка.
Да и одно очко Махачкале у них будет отобрать очень и очень трудно.
Да и выйдут КС на матч не так, как "звездуны запаса" Спартака.
эльхан 70
эльхан 70 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 16:17
ну почему же сразу позавчера .у Динамо есть шанс и не маленький.главное состав нужно ставить тот же что со Спартаком в кубке
derrik2000
derrik2000 ответ эльхан 70 (раскрыть)
вчера в 16:08, ред.
Если именно ТАК ставить вопрос, что нужно взять Махачкале три очка в Самаре, то лучше уже его менять "позавчера". )
derrik2000
derrik2000
вчера в 16:07
ЮРАН - отличный "пожарный", что он, собственно, не один раз доказывал, но, полагаю, с "президентом всея Чечни" он характерами не сойдётся: у него хребет не прогибающийся.
Поэтому ставлю на назначение Игнашевича, который с низкобюджетной Балтикой хорошо так "упирался" в премьер-лиге.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:03
Интересный пасьянс....
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:01
Только не Юран
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:01
Федотов
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:00
4 ничьи и 2 поражений. У Ахмата 4 балла
t79wacn6rrgm
t79wacn6rrgm
вчера в 15:58
Тренера менять нужно однозначно.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 15:44
Зачем вообще его назначали и для чего в Ахмате так часто меняют тренеров? Неужели они с таким средним составом на что то надеялись
эльхан 70
эльхан 70
вчера в 15:37
то же самое можно сказать про Динамо Махачкала..завтра если не возьмут три очка в Самаре тоже надо попрощатся тренером
drug01
drug01
вчера в 15:22
Дайте Юрану порулить!!!
ermak6848
ermak6848
вчера в 15:21
Весьма достойные кандидаты
ProKop92
ProKop92
вчера в 15:20
Кажется, есть достойный кандидат :
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