«Ахмат» сформировал список кандидатов для замены Адиева

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вчера, 15:17

Руководство «Ахмата» сформировало список из трёх кандидатов, которые могут возглавить команду в случае отставки действующего главного тренера грозненцев . В него входят , и .

Ранее сообщалось, что если «Ахмат» не обыграет сегодня в рамках 7-го тура РПЛ «Акрон», то Адиев будет уволен.

Напомним, грозненцы занимают последнее место в турнирной таблице и идут на серии из шести матчей без побед (две ничьих и четыре поражения).