«Ахмат» сформировал список кандидатов для замены Адиева

Руководство «Ахмата» сформировало список из трёх кандидатов, которые могут возглавить команду в случае отставки действующего главного тренера грозненцев Магомеда Адиева. В него входят Владимир Федотов, Сергей Игнашевич и Сергей Юран.
Ранее сообщалось, что если «Ахмат» не обыграет сегодня в рамках 7-го тура РПЛ «Акрон», то Адиев будет уволен.
Напомним, грозненцы занимают последнее место в турнирной таблице и идут на серии из шести матчей без побед (две ничьих и четыре поражения).
Да и одно очко Махачкале у них будет отобрать очень и очень трудно.
Да и выйдут КС на матч не так, как "звездуны запаса" Спартака.
Да и одно очко Махачкале у них будет отобрать очень и очень трудно.
Да и выйдут КС на матч не так, как "звездуны запаса" Спартака.
Поэтому ставлю на назначение Игнашевича, который с низкобюджетной Балтикой хорошо так "упирался" в премьер-лиге.
Поэтому ставлю на назначение Игнашевича, который с низкобюджетной Балтикой хорошо так "упирался" в премьер-лиге.