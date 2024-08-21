Евсеев стажируется в ЦСКА

Российский тренер Вадим Евсеев проходит стажировку в ЦСКА.
Эту информацию подтвердили в пресс-службе «армейцев». Последним местом работы Евсеева была «Кубань».
Российский тренер Вадим Евсеев проходит стажировку в ЦСКА.
Эту информацию подтвердили в пресс-службе «армейцев». Последним местом работы Евсеева была «Кубань».
А Евсееву стажировка не нужна...он сам кого хочешь отстажирует...
А Евсееву стажировка не нужна...он сам кого хочешь отстажирует...
Делают правильный выбор. Удачи им.
Делают правильный выбор. Удачи им.