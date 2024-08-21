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Евсеев стажируется в ЦСКА

вчера, 20:20

Российский тренер Вадим Евсеев проходит стажировку в ЦСКА.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе «армейцев». Последним местом работы Евсеева была «Кубань».

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Все комментарии
ЦКВД
ЦКВД
сегодня в 11:04, ред.
я уже молчу как николич в матче с локо в конце при счете 0-0 провел тройную замену) это идиотизм полный, несколько минут игроки вообще понять не могли кто где должен играть) дивеев был в шоке когда на его позицию лукин пришел и поднял вверх руки) мол я ничего не понял,а где же мне играть))) потому что мойзесу никто не сказал что надо лотераля теперь играть и он тупо продолжал левого центра играть,куда должен был дивеев перейти) это вообще из ряда вон,ну если ты не объяснил игрокам как они должны расставлятся на поле при заменах,на кой черт ты сразу 3 замены делаешь)))итог 0-1!!! полный не профессионализм. так что я не пойму чему евсеев хочет научится,так же тупить и очки разбазаривать,так у него это и без николича неплохо получалось)
ЦКВД
ЦКВД
сегодня в 10:50
нашел у кого стажироваться) то один в прошлом году очки разбазаривал,пришел другой ничего не изменилось, ни схему состава ,ни стиль игры ничего не поменял и так же начал очки разбазаривать) ну что толку что неплохо против локо играли итог то 0-1)
Сп62
Сп62
сегодня в 07:51
Тренеровал, тренировал, а теперь решил постажироваться. Обычно делают наоборот.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:46, ред.
Это Николич там стажировку проходит...
А Евсееву стажировка не нужна...он сам кого хочешь отстажирует...
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 21:47
Кубань "вывел" в лигу ниже ...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:23
Жирков, теперь Евсеев будут проходить тренерскую подготовку в ЦСКА.
Делают правильный выбор. Удачи им.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:22
В Зените там больше по откатам можно стажироваться.
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:01
Есть сомнения в тренерском таланте Евсеева, не всем это дано. Может быть лучше с детьми?
sv_1969
sv_1969 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:49
Нее! Надо было у СирОжи)))
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:35
Ну правильно. Не в Зените же !)
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