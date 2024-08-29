Александр Мостовой: «Пройду стажировку в „Спартаке“ у Станковича»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой рассказал, где планирует пройти стажировку.
Скорее всего, пройду стажировку в «Спартаке» у Станковича. Мы скоро решим этот вопрос, выйдем на связь с клубом. Сейчас это можно, там есть футбольный тренер и футбольные люди.
Зачем тебе тренерская лицензия? Слишком ты болтаешь много. И какой клуб тебе нужен? В Спартак не позовут. В Зенит тоже. Тем более, что ты, в своё время, гадил Садырину. В низшие лиги сам не пойдёшь.
Зачем тебе тренерская лицензия? Слишком ты болтаешь много. И какой клуб тебе нужен? В Спартак не позовут. В Зенит тоже. Тем более, что ты, в своё время, гадил Садырину. В низшие лиги сам не пойдёшь.
Не царское это дело!!!
P.S. Да, и самое главное, а смысл?
Не царское это дело!!!
P.S. Да, и самое главное, а смысл?
Надеюсь, что и твои советы смогут Станковичу пригодится: всё таки не в заштатной европейской лиге поиграл и в ТОЙ БЛЕСТЯЩЕЙ Сельте "Царём" назвали не просто так...
Как игрок, глядишь, что и присоветуешь...
А так - конечно: учиться, учиться и учиться!
Надеюсь, что и твои советы смогут Станковичу пригодится: всё таки не в заштатной европейской лиге поиграл и в ТОЙ БЛЕСТЯЩЕЙ Сельте "Царём" назвали не просто так...
Как игрок, глядишь, что и присоветуешь...
А так - конечно: учиться, учиться и учиться!