Александр Мостовой: «Пройду стажировку в „Спартаке“ у Станковича»

Бывший футболист «Спартака» рассказал, где планирует пройти стажировку.

Скорее всего, пройду стажировку в «Спартаке» у Станковича. Мы скоро решим этот вопрос, выйдем на связь с клубом. Сейчас это можно, там есть футбольный тренер и футбольные люди.