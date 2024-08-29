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Александр Мостовой: «Пройду стажировку в „Спартаке“ у Станковича»

вчера, 15:47

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой рассказал, где планирует пройти стажировку.

Скорее всего, пройду стажировку в «Спартаке» у Станковича. Мы скоро решим этот вопрос, выйдем на связь с клубом. Сейчас это можно, там есть футбольный тренер и футбольные люди.

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Все комментарии
Igr Rоmanyuta
Igr Rоmanyuta
вчера в 22:52
Да тролит он нас.Никуда он не пойдет
pomor45
pomor45 ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 21:26
Поняли, что шансы Спартака сильно поубавились.
pomor45
pomor45 ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 21:24
Все оху...ют от его демагогии.
pomor45
pomor45
вчера в 21:22
Мои соболезнования Станковичу. Крепись, Деян, изучай практики противостояния демагогии
Хиромант
Хиромант
вчера в 21:00
- Прямо жалко "Царя"! Постоянно в эфире разных тв каналов, постоянно в соцсетях, постоянно говорит и пишет каким он был "классным" футболистом (а то мы не знаем, каким...) Как он хочет стать тренером, как и где он хочет пройти "стажировку" - и везде облом!!! Не берут, не приглашают, не верят... Значит не спроста...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:52
Когда знакомлюсь с подобной информацией, задаю себе всего один вопрос: чему тренер может научить Александра, обучавшегося мастерству всю свою футбольную жизнь в клубах и сборной. И не нахожу ответа. Скорее, он сам любого тренера научит.
derrik2000
derrik2000
вчера в 18:29, ред.
Хорошей стажировки, Саша!
Надеюсь, что и твои советы смогут Станковичу пригодится: всё таки не в заштатной европейской лиге поиграл и в ТОЙ БЛЕСТЯЩЕЙ Сельте "Царём" назвали не просто так...
Как игрок, глядишь, что и присоветуешь...
А так - конечно: учиться, учиться и учиться!
112910415
112910415
вчера в 18:29
то есть даже не вышел на связь с клубом ?
а уже разговоры разговаривает
Аксинья
Аксинья
вчера в 18:03
Не царское это дело стажироваться у холопа-иноземца.))
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:39, ред.
Неужели Александр Мостовой опустится до прохождения стажировки у какого-то там Станковича, да ещё в Спартаке?
Не царское это дело!!!

P.S. Да, и самое главное, а смысл?
Guzhel
Guzhel
вчера в 17:24
Пока из Мостового даже эксперта не получилось.
gue6sjem7gw9
gue6sjem7gw9
вчера в 17:17
Толку то , сколько неуча не учи, проку не будет.
Брулин
Брулин
вчера в 16:23
Если Спартак станет чемпионом, ты вы поняли благодаря кому
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:00
Для чего?Все равно в телике сидишь, а не тренируешь.
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:57
Мостовой, можно было говорить об этом не так громко...
Зачем тебе тренерская лицензия? Слишком ты болтаешь много. И какой клуб тебе нужен? В Спартак не позовут. В Зенит тоже. Тем более, что ты, в своё время, гадил Садырину. В низшие лиги сам не пойдёшь.
Гость
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