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Денисов не войдёт в тренерский штаб команды Медиалиги

вчера, 21:59

Экс-футболист «Зенита» и сборной России Игорь Денисов продолжает работать в системе московского «Торпедо», а информация о его вхождении в тренерский штаб медийного клуба «СКА‑Ростов» не соответствует действительности. Об этом источнику заявил руководитель пресс‑службы московского клуба Дмитрий Ганичев.

Ранее пресс-служба ростовской команды сообщила, что специалист на протяжении месяца будет помогать тренерскому штабу в подготовке к играм Кубка Медийной футбольной лиги. Президент «Торпедо» Александр Волнушкин заявил, что Денисов не уведомлял «автозаводцев» о возможном совмещении должностей.

Тренер академии «Торпедо» команды 2011 года рождения Игорь Денисов продолжает свою работу в системе нашего клуба, а информация о его вхождении в тренерский штаб команды Медиалиги «СКА‑Ростов» является ложной. Игорь Денисов выполнял практические задания, включая видеосъёмку тренировок, в рамках своего обучения в Академии тренерского мастерства РФС на лицензии В+А УЕФА.

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Все комментарии
Fantazista_333
Fantazista_333
вчера в 22:27
Видимо, зарплату меньше чем у других предложили.
5822k6kq92nt
5822k6kq92nt
вчера в 22:16
Кому места нет в футболе большом, идут в Медиалигу
Гость
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