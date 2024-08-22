Денисов не войдёт в тренерский штаб команды Медиалиги

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вчера, 21:59

Экс-футболист «Зенита» и сборной России продолжает работать в системе московского «Торпедо», а информация о его вхождении в тренерский штаб медийного клуба « СКА ‑Ростов» не соответствует действительности. Об этом источнику заявил руководитель пресс‑службы московского клуба Дмитрий Ганичев.

Ранее пресс-служба ростовской команды сообщила, что специалист на протяжении месяца будет помогать тренерскому штабу в подготовке к играм Кубка Медийной футбольной лиги. Президент «Торпедо» Александр Волнушкин заявил, что Денисов не уведомлял «автозаводцев» о возможном совмещении должностей.