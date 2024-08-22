Денисов не войдёт в тренерский штаб команды Медиалиги

Экс-футболист «Зенита» и сборной России Игорь Денисов продолжает работать в системе московского «Торпедо», а информация о его вхождении в тренерский штаб медийного клуба «СКА‑Ростов» не соответствует действительности. Об этом источнику заявил руководитель пресс‑службы московского клуба Дмитрий Ганичев.
Ранее пресс-служба ростовской команды сообщила, что специалист на протяжении месяца будет помогать тренерскому штабу в подготовке к играм Кубка Медийной футбольной лиги. Президент «Торпедо» Александр Волнушкин заявил, что Денисов не уведомлял «автозаводцев» о возможном совмещении должностей.
Тренер академии «Торпедо» команды 2011 года рождения Игорь Денисов продолжает свою работу в системе нашего клуба, а информация о его вхождении в тренерский штаб команды Медиалиги «СКА‑Ростов» является ложной. Игорь Денисов выполнял практические задания, включая видеосъёмку тренировок, в рамках своего обучения в Академии тренерского мастерства РФС на лицензии В+А УЕФА.