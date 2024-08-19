Грищенко покинет пост главного тренера «Балтики»

Александр Грищенко в ближайшее время уйдёт с поста главного тренера «Балтики».
После 6 туров команда занимает 13-е место в Первой лиге.
Александр Грищенко в ближайшее время уйдёт с поста главного тренера «Балтики».
После 6 туров команда занимает 13-е место в Первой лиге.
Тот, кто привёл Грищенко, должен уйти за своим протеже. Нужно разработать стратегию развития футбола в регионе. ФК Балтика станет частью этой стратегии. После этого найти нормального тренера с именем и дать ему года два на строительство боеспособной команды.
Тот, кто привёл Грищенко, должен уйти за своим протеже. Нужно разработать стратегию развития футбола в регионе. ФК Балтика станет частью этой стратегии. После этого найти нормального тренера с именем и дать ему года два на строительство боеспособной команды.