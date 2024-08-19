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Грищенко покинет пост главного тренера «Балтики»

вчера, 17:53

Александр Грищенко в ближайшее время уйдёт с поста главного тренера «Балтики».

После 6 туров команда занимает 13-е место в Первой лиге.

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Сп62
Сп62 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 20:25
Твои слова да до Бога (поговорка).
Telanten
Telanten
вчера в 18:57
Кто его вообще поставил главным тренером, неужели нет кандидатов получше?
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:12
Ну вот а мы тут спорили, "копья гнули" - остаётся желать и надеяться , что бы у нового ГТ получалось всё в разы лучше! )
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:06
Как он, вообще, появился на этом посту?
Тот, кто привёл Грищенко, должен уйти за своим протеже. Нужно разработать стратегию развития футбола в регионе. ФК Балтика станет частью этой стратегии. После этого найти нормального тренера с именем и дать ему года два на строительство боеспособной команды.
Гость
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