«Арсенал» сыграл вничью с «Брайтоном»

«Арсенал» и «Брайтон» сыграли вничью в матче 3-го тура Английской Премьер-Лиги (1:1).
На 38-й минуте лондонская команда повела в счёте после гола Кая Хаверца. На 49-й хозяева поля остались в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён Деклан Райс. На 58-й гости отыгрались усилиями Жоао Педро.
«Арсенал» занимает 2-е место, «Брайтон» лидирует в турнире. У обеих команд по 7 очков.
По нынешним временам второе место лондонцев и так большой успех. Сегодняшняя игра показала, что количество претендентов на победу в чемпионате сократилось на одного.
По нынешним временам второе место лондонцев и так большой успех. Сегодняшняя игра показала, что количество претендентов на победу в чемпионате сократилось на одного.
Матч разделился на две половины, до удаления и после, если в первом тайме Арсенал был на голову сильнее Брайтона, забил гол (немного курьезный) и полностью контролировал игру, то после удаления( и по сути второй тайм) нам пришлост обороняться, стоит похвалить Брайтон, зюприжали они нас и смогли получить пользу, против оооочень спорного удаления! Ничья, ок, идем дальше, но думаю удаление Райса можно смело обжаловать...!
Матч разделился на две половины, до удаления и после, если в первом тайме Арсенал был на голову сильнее Брайтона, забил гол (немного курьезный) и полностью контролировал игру, то после удаления( и по сути второй тайм) нам пришлост обороняться, стоит похвалить Брайтон, зюприжали они нас и смогли получить пользу, против оооочень спорного удаления! Ничья, ок, идем дальше, но думаю удаление Райса можно смело обжаловать...!