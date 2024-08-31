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«Арсенал» сыграл вничью с «Брайтоном»

вчера, 16:26
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионМатч завершен

«Арсенал» и «Брайтон» сыграли вничью в матче 3-го тура Английской Премьер-Лиги (1:1).

На 38-й минуте лондонская команда повела в счёте после гола Кая Хаверца. На 49-й хозяева поля остались в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён Деклан Райс. На 58-й гости отыгрались усилиями Жоао Педро.

«Арсенал» занимает 2-е место, «Брайтон» лидирует в турнире. У обеих команд по 7 очков.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
вчера в 22:46
Арсенал теряет важные очки
azkan
azkan
вчера в 20:54
С реализацией проблемы у пушкарей. Можно было решать уже в первом тайме.
Да и Райс не должен был так рисковать имея желтую. Вот и воспользовались соперники.
А Брайтон по игре прямо сейчас не совсем на своем месте. Понимаю, что играли с одним из лидеров АПЛ.
A.S.A
A.S.A ответ Fantazista_333 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 20:28
Слушайте, я хоть и болельщик Арсенала, но адекватный и никогда не оправдываю игроков и команду, но похоже мы с вами смотрели разные матчи....да, Райс должее был убежать в район штрафной после нарушения или еще что то, мяч точно небыл установлен! Плюс 19-я минута, Минте выбивает мяч и далее врезает Эдегору в ногу, ж.к нет....Педро гонется за уходящим в аут мячом, тот покинул поле, а Педро целенаправленно выбивает его обратно в поле, что бы игроки Арсенала не смогли быстро вбросить мяч .... судья молчит.... ну да, конечно же Райс идиот)))) ладно...спорить не буду)
A.S.A
A.S.A ответ Fantazista_333 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 20:10
Т.е Райс идиот, а Педро нет???)
Судья действовал непоследовательно по одинаковым эпизодам, а Райс идиот....
youtomee
youtomee ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 19:35
как же все горазды что-то предсказывать по одной игре еще и в самом начале чемпионата)
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:52
Сезон новый, а клоуны со свистком всё те же....
Матч разделился на две половины, до удаления и после, если в первом тайме Арсенал был на голову сильнее Брайтона, забил гол (немного курьезный) и полностью контролировал игру, то после удаления( и по сути второй тайм) нам пришлост обороняться, стоит похвалить Брайтон, зюприжали они нас и смогли получить пользу, против оооочень спорного удаления! Ничья, ок, идем дальше, но думаю удаление Райса можно смело обжаловать...!
5sg7nc82vfxw
5sg7nc82vfxw
вчера в 18:20
Рано пушкари начали терять очки, обычно это было весной
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 17:55
Сразу после удаления Арсенал начал играть на удержание счета. Это не по-чемпионски. В зону ЛЧ попадут, но про золото пусть не мечтают.
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 17:18
Канониры сразу сдаются.. 🤭
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 16:57, ред.
В Англии два топ-клуба исторически - МЮ и Ливерпуль, и два топ-клуба новой волны - Сити и Челси. Арсенал как бы не причисляли перед каждым началом чемпионата к соискателям чемпионства, это просто добротный клуб, но выше головы ему прыгнуть сложно.
По нынешним временам второе место лондонцев и так большой успех. Сегодняшняя игра показала, что количество претендентов на победу в чемпионате сократилось на одного.
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:51
Эххх... Не вышла Виктория у пушкарей
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:27
Брайтон чемпик)))
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