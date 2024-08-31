«Арсенал» сыграл вничью с «Брайтоном»

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вчера, 16:26

«Арсенал» и «Брайтон» сыграли вничью в матче 3-го тура Английской Премьер-Лиги (1:1).

На 38-й минуте лондонская команда повела в счёте после гола Кая Хаверца. На 49-й хозяева поля остались в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён Деклан Райс. На 58-й гости отыгрались усилиями Жоао Педро.

«Арсенал» занимает 2-е место, «Брайтон» лидирует в турнире. У обеих команд по 7 очков.