«Торпедо» обыграло «Уфу» и временно возглавило таблицу Первой лиги

В рамках восьмого тура Первой лиги «Уфа» принимала «Торпедо». Единственный мяч в данной встрече на 85-й минуте забил полузащитник «чёрно-белых» Артём Соколов.
Победа позволила «Торпедо» набрать 16 очков и временно возглавить турнирную таблицу. «Уфа» рискует опуститься в зону вылета.
А лучшим я бы назвал вратаря Уфы - Баклова. Если бы не он, счет мог бы стать намного больше
А лучшим я бы назвал вратаря Уфы - Баклова. Если бы не он, счет мог бы стать намного больше
Дерзайте, парни!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Рад за вас!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏💪💪💪💪💪💪💪💪⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽🙏
Дерзайте, парни!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Рад за вас!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏💪💪💪💪💪💪💪💪⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽🙏