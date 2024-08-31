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«Торпедо» обыграло «Уфу» и временно возглавило таблицу Первой лиги

вчера, 14:24
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа0 : 1Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

В рамках восьмого тура Первой лиги «Уфа» принимала «Торпедо». Единственный мяч в данной встрече на 85-й минуте забил полузащитник «чёрно-белых» Артём Соколов.

Победа позволила «Торпедо» набрать 16 очков и временно возглавить турнирную таблицу. «Уфа» рискует опуститься в зону вылета.

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Все комментарии
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 16:43
Смотрел матч. Один гол отменили, но Торпедо в итоге забили. Не сказал бы, что Торпедо было на голову лучше. Нет, чисто по ощущениям Уфа мяч даже больше катала, но они не создали вообще ничего. Был всего один удар в створ от хозяев и невыразительная игры. Атаки Торпедо были более острыми и опасными.

А лучшим я бы назвал вратаря Уфы - Баклова. Если бы не он, счет мог бы стать намного больше
c6vq62wm8z3z
c6vq62wm8z3z
вчера в 16:26
Очень хочется, чтобы Торпедо вернулось в вышку и не на один сезон
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:46
Болельщиков чёрно-белых с победой
Capral
Capral
вчера в 14:43
С победой, Славный Клуб Торпедо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Дерзайте, парни!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Рад за вас!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏💪💪💪💪💪💪💪💪⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽🙏
Гость
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