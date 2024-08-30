Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИспания. Примера 2024/2025

«Лас-Пальмас» отобрал очки у «Реала» в игре Ла Лиги

сегодня, 00:26
Лас-ПальмасЛоготип футбольный клуб Лас-Пальмас1 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Лас-Пальмас» сыграл вничью с «Реалом» в матче 3-го тура Ла Лиги (1:1).

На 5-й минуте хозяева поля повели — голом отметился Альберто Молейро. Мадридская команда отыгралась на 69-й, пенальти реализовал Винисиус Жуниор.

«Лас-Пальмас» занимает 16-е место в чемпионате Испании (2 очка). «Реал» идёт 4-м (5 баллов).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Бетис» выиграл у «Кривбасса» и вышел в основную стадию Лиги конференций
Сегодня, 00:00
Гол Оздоева помог ПАОКу обыграть «Шемрок Роверс» в отборе Лиги Европы
Вчера, 23:55
«Хайденхайм» обыграл «Хэкен» и впервые выступит в основном этапе еврокубков
Вчера, 23:29
«Челси» проиграл «Серветту», но вышел в основную стадию Лиги конференций
Вчера, 23:25
«Ноа» из Армении пробился в основной этап Лиги конференций
Вчера, 22:19
«Жирона» крупно обыграла «Осасуну» в матче чемпионата Испании
Вчера, 21:56
Сортировать
Все комментарии
eleven LC
eleven LC ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 13:59
Да я в том смысле что парень давно уже должен понять что здесь тоже не дураки сидят,ато он написал и рад
Incredulous
Incredulous ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 13:03
Пора бы уже привыкнуть к методичкам хейтеров) Ему хоть сто метровый оффсайд, у него Реал априори виноват во всём.
Indzaghi
Indzaghi
сегодня в 12:52
Эндрик ! Реалу в центре атаки нужен Эндрик . Ну видно же , как старается он нацелен на ворота . Дать бы ему побольше времени на поле , он обязательно сделает результат. Думаю , что Папа Карло об этом наверняка подумывает .
eleven LC
eleven LC ответ _AgamagA_ (раскрыть)
сегодня в 12:23, ред.
Там полуметровый оффсайд был при подаче!
Зачем нагло обманываешь что "украли чистый гол"
Вкурсе что такое оффсайд,?
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 12:00
Без Джуда Реал не тот
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Ruslik1982 (раскрыть)
сегодня в 11:53
Цыплят по осени считают.
Incredulous
Incredulous ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 11:14, ред.
По поводу Мбаппе и Винисиуса абсолютно согласен. Мбаппе играет в футбол на поле, а Винисиус пытается доказать, что он лучше Мбаппе.
Incredulous
Incredulous
сегодня в 10:44
Абсолютно справедливый результат. Реал играет как с гирями на ногах, тяжело, грузно, неповоротливо. Браим ещё раз подтвердил тезис о том, что он хорош лишь в роли взрывного джокера, но как игрок основы абсолютно бесполезен. Винисиус где-то в раздевалки забыл свои скорость и дриблинг, и передвигался весь матч как беременный бегемот. Такого бесполезного Модрича я даже и не припомню. Менди вообще было трудно назвать защитником в этом матче.

Претензий нет только к двум игрокам Реала, это Вальверде и Мбаппе. Эти двое вчера действительно играли на уровне игроков Реала. Мбаппе постоянно открывался под передачи, постоянно угрожал воротам соперника, бил по этим воротам, отдавал хорошие передачи, а главное постоянно перемещался по полю, не застаиваясь на одном месте в ожидании паса, как Винисиус. Вальверде вообще вчера один отыгрывал за всю полузащиту, причём как в отборе, так и в развитии атаки.

Почему в качестве ротации не попробовать выпустить со старта слева Мбаппе, по центру Эндрика, справа Родриго. А во втором тайме уже менять Мбаппе или Эндрика на Винисиуса, а Родриго на Браима. И новые связки можно было бы попробовать, и на Эндрика в основе посмотреть, и не нагружать всех на полный матч, дав отдохнуть перед выездным матчем с Хетафе, который уже через три дня.
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 10:43, ред.
Реал на своем почетном месте в шестерке сильнейших
FreshMeat
FreshMeat
сегодня в 10:27, ред.
Я уже выписывал статистику Реала в первых матчах, но потерли. Всю "творческую" работу в схеме Анчелотти выполняют опорники + защита. У полузащитников и нападающих нет ни одного навеса (только у Родриго 0,3 за игру) и разрезающего паса вперед. Все - только у Тчуамени и защитников. Это игра итальянская, не испанская, все зависит от обороны и ее "таланта". Тчуамени - это эдакий Пирло, Рюдигер - это некий Неста, он первый в Реале по передачам "мозговой центр передач". Креатив на обороне. То ли еще будет ойойой, ведь замену Кроосу не купили.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 10:26, ред.
))) Расклад по внутренним чемпам понятен. Болелы МС топят за Барсу; болелы Реала - за Ливерпуль, Арсенал и чёрта лысого, который у Сити очки отберёт))).

А по Мбаппе..., думаю ты и сам не особо веришь в то, что написал - больше похоже на желание. И если отбросишь футбольные пристрастия, то наверняка заметишь, что Мбаппе был к матчу готов, в отличии от остальных бланкос. Что до его намерений..., ну при всех закидонах "лягушонка", он уже давно в статусе супер пупер, чтоб не вести себя как мальчик Вини...
Beka_byaka
Beka_byaka
сегодня в 10:13, ред.
Игру не смотрел.
Несколько раз писал про то что одно дело иметь в составе молодых 18-20 летних звёзд уже миллионеров, другое дело заставить их играть. То есть не просто играть а именно отдать все свое в каждой игре. Роналду и Месси подняли уровень индивидуальной игры так высоко что автоматически сравниваешь нынешних звёздочек с ними. Отличие в том что нынешние сразу перестают играть за идею, за клуб, за одноклубника. Наоборот начинают притираться и мериться писюнами.

Переход мбаппе в любом случае должен был повлиять на пол состава игроков причем отрицательно. Ну не бывает так чтобы множество звёзд индивидуалов ужились в командной игре. Тем более с не зрелой а 18 летней психикой.

По факту, любая потеря очков влияет отрицательно. Раздевалка топ клуба может развалится. Если же эти потери списать на притирку и настройку новых игроков то это одно дело. А если это начало конца существование Анчелотти то другое. Я уверен ещё пару таких игр, Перес не станет терпеть. Как минимум поставит ультиматум.

П.С. я за сильный реал, чтобы пинать под одно место Барселону, и не давать им раслабона, и ни капли не буду радоваться развалу реала как их некоторые болельщики откровенно радовались и усмехались над Барселоной.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 09:05
Игроки "Лас - Пальмаса" напомнили мне гномиков в колпаках, Вроде ничего особенного, но дружные ребята. Такие маленькие, но подвижные и работоспособные - все поддерживали друг друга, держась за руки. Футболисты "Реала" на их фоне выглядели титанами, но какими - то уставшими, порой инертными, пустившими ход матча на самотёк: мол, как - нибудь победим этих малышей. Только передняя линия пыталась что-то сделать, создавала напряжение где - то порядка 180 из 240 вольт, которого, однако, не хватило для победы. Этот сонм индивидуально великолепных футболистов пока не превратился в единый стальной кулак. Может, соперник не впечатлил их своим именем, может, перегрелись на солнышке...Интересно, куда они втиснут Беллингема, когда тот будет здоров.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 08:56
Конечно временно. Нужно время на притирки и настройки. Когда Реал взял суперкубок Европы .разговоров было чересчур горделивый бланкос. )) приятно когда команды уровня Мальорки или лас Пальмас кусают и пьют голубую кровь королевских бастардов. Пока у них все получается когда в реале ползучие внутренние интриги..но это пройдет как только пройдет церемония вручения премий и Золотого мяча. У Анчелотти конечно нет характера и авторитета чтоб прямо сейчас всех успокоит и приструнмт кого надо...ещё Сильвио Берлускони дал точную характеристику этому любителя строит из себя папу Карло.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 08:51
А ты думал учит меня правилам?))) отскочил Реал с благосклонности судей.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:24
Реал чудом спасся от поражения,команде пора уже просыпаться и начинать играть.
iIIiada
iIIiada
сегодня в 07:17
Я же говорил, что Мбаппе сделает Реал хуже. 5 очков из 9 возможных, куда хуже? Сам не забивает и другим не дает. В скором времени увидим перестановку Мбаппе на любимую позицию, а Винисиусу придется подвинуться.
Wollet
Wollet
сегодня в 06:58
Реал сильная команда, это временная неудача, Реал еще свое возьмет.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 06:48
Ау, Мбаппе, ты где?Хватит бабло пересчитывать сидеть, пора в футбол играть.А то мама в угол поставит
_AgamagA_
_AgamagA_
сегодня в 06:47
Я почему-то был уверен перед матчем, что Лас-Пальмас выиграет у Реала. Если бы не украли гол у хозяев судьи, то мой прогноз бы зашёл.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:36
Буксует пока Реал!Но это временно
tafs4545jyy8
tafs4545jyy8
сегодня в 05:04
И с Реалом такое бывает, не стоит из этого делать трагедию.
Брулин
Брулин
сегодня в 05:00
С таким составом, еле отскочить от дохлого Лас Пальмаса, причём, благодаря пенальти
112910415
112910415
сегодня в 04:38
пока Реала не видно.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 04:26
Без Мбапе все команды играют лучше...
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 03:13
Любопытный результат. Не ожидал от Реала потери очков с середняком
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:11
Когда играешь на полуспущенных , так бывает . Ещё и Беллингема не хватает .
8znfkqb5aptn
8znfkqb5aptn
сегодня в 03:07
Что-то старт у сливочных нынче в чемпе неважным вышел
Comentarios
Comentarios
сегодня в 02:17
Мбапе че опять не играл
allemz
allemz
сегодня в 01:39
Ещё пару таких результатов, Мбаппе начнет психовать и искать виноватых, а дальше знаете...
Поддерживаем Барсу в Ла Лиге!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 