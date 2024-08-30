«Лас-Пальмас» отобрал очки у «Реала» в игре Ла Лиги

«Лас-Пальмас» сыграл вничью с «Реалом» в матче 3-го тура Ла Лиги (1:1).
На 5-й минуте хозяева поля повели — голом отметился Альберто Молейро. Мадридская команда отыгралась на 69-й, пенальти реализовал Винисиус Жуниор.
«Лас-Пальмас» занимает 16-е место в чемпионате Испании (2 очка). «Реал» идёт 4-м (5 баллов).
Отвратительного качества Реал против Лас-Пальмаса - очень интересная эмоциональная игра.
Как обычно, начало сезона, мягко говоря, полное г.
Худший игрок матча: Менди, Браим, Модрич. Именно игрок, а не игроки, потому что там еще пол-состава претендует.
Браим, кстати, в очередной раз подтвердил, что он не игрок основного состава. Он гениальный джокер.
Мбаппе отыграл приличный матч для одинокого форварда, без полузащиты. Кстати, какой крутой у него длинный пас. Все впереди.
В первом тайме думал, что ребята пьяные вышли. У Браима к концу тайма процент точных передач был 44. Это чо такое :)
В общем, рок энд ролл. Слава богу в начале сезона. Обычно (говорю, как болельщик Реала со стажем), это признак Пинтуса. Еле ходят в начале сезона, перебегают МС в конце сезона.
А сегодня вердикт однозначен - ужас.
Отвратительного качества Реал против Лас-Пальмаса - очень интересная эмоциональная игра.
Как обычно, начало сезона, мягко говоря, полное г.
Худший игрок матча: Менди, Браим, Модрич. Именно игрок, а не игроки, потому что там еще пол-состава претендует.
Браим, кстати, в очередной раз подтвердил, что он не игрок основного состава. Он гениальный джокер.
Мбаппе отыграл приличный матч для одинокого форварда, без полузащиты. Кстати, какой крутой у него длинный пас. Все впереди.
В первом тайме думал, что ребята пьяные вышли. У Браима к концу тайма процент точных передач был 44. Это чо такое :)
В общем, рок энд ролл. Слава богу в начале сезона. Обычно (говорю, как болельщик Реала со стажем), это признак Пинтуса. Еле ходят в начале сезона, перебегают МС в конце сезона.
А сегодня вердикт однозначен - ужас.