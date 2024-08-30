«Фиорентина» по пенальти обыграла «Пушкаш Академию» и вышла в общий этап ЛК

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сегодня, 00:54

«Пушкаш Академия» сыграл вничью с «Фиорентиной» в ответном матче плей-офф квалификации Лиги конференций (1:1).

На 59-й минуте Моизе Кин вывел итальянскую команду вперёд. На 90+4-й у гостей красную карточку получил Лука Раньери. Жольт Надь на 90+7-й сравнял счёт, реализовав пенальти. По сумме двух встреч счёт стал равным 4:4, игра перешла в дополнительное время, где команды голами не отметились, а «фиалки» на 97-й остались вдевятером после удаления Пьетро Комуццо, получившего вторую жёлтую карточку. В серии пенальти лучше оказались итальянцы со счётом 5:4, у венгерского клуба свою попытку не смог реализовать Роланд Сольноки.

«Фиорентина» вышла в общий этап турнира.