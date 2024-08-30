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«Фиорентина» по пенальти обыграла «Пушкаш Академию» и вышла в общий этап ЛК

сегодня, 00:54
Пушкаш АкадемияЛоготип футбольный клуб Пушкаш Академия (Фелчут)1 : 2Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)ФиорентинаЗакончился после серии пенальти

«Пушкаш Академия» сыграл вничью с «Фиорентиной» в ответном матче плей-офф квалификации Лиги конференций (1:1).

На 59-й минуте Моизе Кин вывел итальянскую команду вперёд. На 90+4-й у гостей красную карточку получил Лука Раньери. Жольт Надь на 90+7-й сравнял счёт, реализовав пенальти. По сумме двух встреч счёт стал равным 4:4, игра перешла в дополнительное время, где команды голами не отметились, а «фиалки» на 97-й остались вдевятером после удаления Пьетро Комуццо, получившего вторую жёлтую карточку. В серии пенальти лучше оказались итальянцы со счётом 5:4, у венгерского клуба свою попытку не смог реализовать Роланд Сольноки.

«Фиорентина» вышла в общий этап турнира.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 14:04
жаль
у итальянцев совсем нет игры
sv_1969
sv_1969 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 09:02
По мне так хозяева были более достойны выхода. фиалки пока вообще никакие
lotsman
lotsman
сегодня в 08:52
Не ожидал, что так тяжело сыграют.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:45
Трудная Победа итальянцев...
tvwke9s9g7hh
tvwke9s9g7hh
сегодня в 07:00
Фиорентина все равно была сильнее и победила.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 06:51
Тяжёлый матч и противостояние. Но главное выдержали и вышли в основную группу турнира. Однако командная игра просто ноль
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:37
Фиалки отвратительно выглядят пока
ABir
ABir
сегодня в 06:01
Хотя бы так для начала, а дальше может и так не прокатить.
u5ym56wkwdfw
u5ym56wkwdfw
сегодня в 05:10
Очень достойно сражались мадьяры со штатным финалистом Лиги Конференций и не посрамили имя великого Ференца Пушкаша
Брулин
Брулин
сегодня в 05:06
Фух... ну ладно, Де Хеа оправдался за первый матч.
7p7fy6krvd6a
7p7fy6krvd6a
сегодня в 04:50
Фиорентину с нелегкой победой!
g3c94ya8ff5z
g3c94ya8ff5z
сегодня в 01:07
Болельщиков фиалок можно поздравить с тяжёлой победой
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:05
Такая Фиорентина в еврокубках совсем не нужна.
Мне кажется, что у неё будут проблемы и в Серии А.
А Венгрии просто не хватает опыта, но они молодцы.
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