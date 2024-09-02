Президент «Оренбурга» высказался об увольнении Дмитрия Андреева

Президент «Оренбурга» дал комментарий касательно увольнения спортивного директора клуба .

Дмитрия Степановича отстранили на год, если через это время он захочет вернуться, то будем принимать решение. Пускай отбывает этот срок, как отбудет его, то будем решать.

У нас сейчас уже есть разные кандидаты на место Андреева, но это должно быть решение руководства, спортивного блока и кадрового отдела клуба.

Пока не могу сказать, когда появится новый спортивный директор клуба, но для этого у нас есть двухнедельное окно на игры сборных, чтобы оценить все кандидатуры и принять решение. У клуба есть несколько вариантов, как восполнить уход Андреева в данном случае. Хотим сделать так, чтобы все для «Оренбурга» было хорошо! Здесь ничего скоропалительного не бывает. Сами понимаете, что для клуба это очень большая проблема.