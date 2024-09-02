Президент «Оренбурга» высказался об увольнении Дмитрия Андреева

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин дал комментарий касательно увольнения спортивного директора клуба Дмитрия Андреева.
Дмитрия Степановича отстранили на год, если через это время он захочет вернуться, то будем принимать решение. Пускай отбывает этот срок, как отбудет его, то будем решать.
У нас сейчас уже есть разные кандидаты на место Андреева, но это должно быть решение руководства, спортивного блока и кадрового отдела клуба.
Пока не могу сказать, когда появится новый спортивный директор клуба, но для этого у нас есть двухнедельное окно на игры сборных, чтобы оценить все кандидатуры и принять решение. У клуба есть несколько вариантов, как восполнить уход Андреева в данном случае. Хотим сделать так, чтобы все для «Оренбурга» было хорошо! Здесь ничего скоропалительного не бывает. Сами понимаете, что для клуба это очень большая проблема.
Дмитрий Андреев в футболе никто. А в жизни он обыкновенное хамло. Это хамло, зачем-то, пытается привлечь внимание людей к своей персоне. Я лично ему не сочувствую. Но комментарии президента клуба выглядят, как оправдание. Человеку просто нечего делать в футболе. Это я об Андрееве....
Дмитрий Андреев в футболе никто. А в жизни он обыкновенное хамло. Это хамло, зачем-то, пытается привлечь внимание людей к своей персоне. Я лично ему не сочувствую. Но комментарии президента клуба выглядят, как оправдание. Человеку просто нечего делать в футболе. Это я об Андрееве....