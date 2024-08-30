Спортдир «Оренбурга» Андреев отстранён на 3 года

Стали известны санкции в отношении спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева. Об этом сообщил комитет по этике РФС:
За унижение чести и достоинства с использованием ненормативной лексики в интервью Андреев был оштрафован на 300 тысяч рублей.
Комитет по этике принял решение отстранить Дмитрия Андреева от любой связанной с футболом деятельности сроком на 3 года, из них 1 год считается реальным наказанием, а два условным.
Напомним, Андреев в грубой форме раскритиковал судейство в матче с «Ростовом».
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!