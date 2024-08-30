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Спортдир «Оренбурга» Андреев отстранён на 3 года

вчера, 16:32
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)3 : 2Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Стали известны санкции в отношении спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева. Об этом сообщил комитет по этике РФС:

За унижение чести и достоинства с использованием ненормативной лексики в интервью Андреев был оштрафован на 300 тысяч рублей.

Комитет по этике принял решение отстранить Дмитрия Андреева от любой связанной с футболом деятельности сроком на 3 года, из них 1 год считается реальным наказанием, а два условным.

Напомним, Андреев в грубой форме раскритиковал судейство в матче с «Ростовом».

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 19:43
а судьям не фига не бывает тем более сейчас есть ВАР и если вы при видео повторах делаете такие ошибки как в матче Динамо-Краснодар тогда вам надо в колхозе работать коров пасти, а не в свисток дудеть и за это 200 штук получать
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:39
Совершенно справедливое наказание. Пусть следит за своим языком
adekvat
adekvat
вчера в 19:07
А где можно услышать эту великую речь?
wjuadg97tk7b
wjuadg97tk7b
вчера в 18:31
Очевидно, кому-то наверху не понравилась критика Андреева, месть чистой воды.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ ProKop92 (раскрыть)
вчера в 18:30
Что само по себе не всегда плохо.
Аксинья
Аксинья
вчера в 17:57
350 штук с Ростова + 300 штук с Андреева = Ящик армянского коньяка и баран породы мясной меринос!!!
j5st97vjwv7t
j5st97vjwv7t
вчера в 17:52
Похоже на месть Наказание избранное и показательное.
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:59, ред.
Ещё легко отделался, за такое "красноречие" можно было бы пожизненную дисквалификацию получить. Может кто-то скажет в мой адрес, гляди-ка чистоплюй выискался, но я тоже не святой и бывает употребляю крепкие слова, но уж поверьте на слово, не в присутствии женщин и детей. А тут высокое клубное должностное лицо на камеру через слово отборный мат, Андреев не просто на эмоциях матерится, а он на нём вполне осознано разговаривает, как пьяный кучер или грузчик на стройке. Это даже не на административную, а на уголовную статью тянет.
Болейте за своих, а не против чужих!
ProKop92
ProKop92
вчера в 16:47
Похоже на показательную порку
fg8zdhnr7cqy
fg8zdhnr7cqy
вчера в 16:40
За нецензурную брань тогда нужно весь РПЛ дисквалифицировать.
5jwgd3jtymxr
5jwgd3jtymxr
вчера в 16:33
Неслабо так влепили неврастенику оренбургскому
Гость
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