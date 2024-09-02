Андреев: «Как жить без футбола? Ничего страшного — буду отдыхать»

Дмитрий Андреев покинул пост спортивного директора «Оренбурга». Специалист дал комментарий по теме.
Я ухожу из «Оренбурга», и это официальное решение клуба. Как-то негласно я работать не смогу, мне запретили любую футбольную деятельность. Как жить без футбола? Ничего страшного — буду отдыхать. Займусь бизнесом, найду еще что-нибудь. Спасибо всем, кто переживает!
И не стоит планировать триумфальное возвращение.
Андреев, ты не легенда футбола, тебя не знали и не знают.
Надо следить за своим длинным языком всегда.
Этот совет можно и в бизнесе использовать.
И не стоит планировать триумфальное возвращение.
Андреев, ты не легенда футбола, тебя не знали и не знают.
Надо следить за своим длинным языком всегда.
Этот совет можно и в бизнесе использовать.