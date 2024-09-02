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Андреев: «Как жить без футбола? Ничего страшного — буду отдыхать»

вчера, 14:45

Дмитрий Андреев покинул пост спортивного директора «Оренбурга». Специалист дал комментарий по теме.

Я ухожу из «Оренбурга», и это официальное решение клуба. Как-то негласно я работать не смогу, мне запретили любую футбольную деятельность. Как жить без футбола? Ничего страшного — буду отдыхать. Займусь бизнесом, найду еще что-нибудь. Спасибо всем, кто переживает!

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Все комментарии
j4kdg8c76hq8
j4kdg8c76hq8
вчера в 17:54
А вот футбол без таких андреевых точно проживёт и не заметит их отсутствия
112910415
112910415
вчера в 17:21
отдохнуть будет правильно
a-league
a-league
вчера в 17:10, ред.
Дык по факту-то ты и так всю жизнь и отдыхал ....
galem72
galem72
вчера в 16:51
"...спасибо всем, кто переживает..."

Кто эти люди? Как в здравии можно переживать за эту быдлоту? ))
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:22
Народная мудрость недаром гласит: слово не воробей , вылетит не поймаешь! Думать надо было , когда матом костерил! Теперь вот пожинает плоды своей несдержанности!
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:05
Только не надо строить из себя жертву...
И не стоит планировать триумфальное возвращение.
Андреев, ты не легенда футбола, тебя не знали и не знают.
Надо следить за своим длинным языком всегда.
Этот совет можно и в бизнесе использовать.
ProKop92
ProKop92
вчера в 15:01
Не особо-то футбол и потерял с его уходом.
ermak6848
ermak6848
вчера в 15:00
Время покажет, что дальше делать..
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