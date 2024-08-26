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Игрок сборной Кыргызстана дисквалифицирован на 5 лет

вчера, 13:02

Игрок сборной Кыргызстана Мирбек Ахматалиев получил 5-летнюю дисквалификацию после драки с одноклубником, сообщает Sport АКИpress со ссылкой на Кыргызский футбольный союз.

Сообщается, что инцидент произошёл во время тренировки команды «Мурас Юнайтед» на стадионе «Сельмаш» в Бишкеке 15 августа. В результате иностранный игрок клуба Евгений Терзи получил перелом челюсти. Как выяснилось, зачинщиком инцидента оказался Ахматалиев, с которым клуб решил прекратить трудовые отношения.

Также руководство клуба сообщило о том, что тренерский штаб и спортивный директор были уволены в связи с произошедшим инцидентом.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 19:24
Интересно, что круто прошлись и по тренеру, и по тренерскому штабу. Воспитательная работа не на уровне. Как в советские времена.
adekvat
adekvat
вчера в 16:55
Бей хохлов что бы свои боялись.
sptn3559f6rg
sptn3559f6rg
вчера в 15:50
Мурас Юнайтед на стадионе Сельмаш - звучит круто !
89q77dejgvzp
89q77dejgvzp
вчера в 13:49
Надо же как хохла отаварил.
Guzhel
Guzhel
вчера в 13:43
Странно, а второй участник конфликта что святой?
альсато
альсато
вчера в 13:41
в мое время..мы дрались между собой и на тренировках и после игры, а бывало и на поле вовремя игры!))))....нууу таких суровых наказаний не было!
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:32
Попал парень!За челюсть 5 лет вкатили
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:10
Да уж - этот суровый кыргызский футбол...)
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