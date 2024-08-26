Игрок сборной Кыргызстана дисквалифицирован на 5 лет

Игрок сборной Кыргызстана Мирбек Ахматалиев получил 5-летнюю дисквалификацию после драки с одноклубником, сообщает Sport АКИpress со ссылкой на Кыргызский футбольный союз.
Сообщается, что инцидент произошёл во время тренировки команды «Мурас Юнайтед» на стадионе «Сельмаш» в Бишкеке 15 августа. В результате иностранный игрок клуба Евгений Терзи получил перелом челюсти. Как выяснилось, зачинщиком инцидента оказался Ахматалиев, с которым клуб решил прекратить трудовые отношения.
Также руководство клуба сообщило о том, что тренерский штаб и спортивный директор были уволены в связи с произошедшим инцидентом.