Игрок сборной Кыргызстана дисквалифицирован на 5 лет

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вчера, 13:02

Игрок сборной Кыргызстана получил 5-летнюю дисквалификацию после драки с одноклубником, сообщает Sport АКИpress со ссылкой на Кыргызский футбольный союз.

Сообщается, что инцидент произошёл во время тренировки команды «Мурас Юнайтед» на стадионе «Сельмаш» в Бишкеке 15 августа. В результате иностранный игрок клуба получил перелом челюсти. Как выяснилось, зачинщиком инцидента оказался Ахматалиев, с которым клуб решил прекратить трудовые отношения.

Также руководство клуба сообщило о том, что тренерский штаб и спортивный директор были уволены в связи с произошедшим инцидентом.