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Тренера клуба Медиалиги дисквалифицировали на 6 матчей Кубка России

вчера, 09:59
ХимикЛоготип футбольный клуб Химик (Дзержинск)1 : 0БроукБойзМатч завершен

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал тренера-аналитика клуба Медиалиги «БроукБойз» Павла Григоренко по итогам матча второго раунда Пути регионов Кубка России с «Химиком» из Дзержинска. Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Рассмотрели удаление тренера-аналитика «БроукБойз» Павла Григоренко за толчок официального лица матча, главного арбитра, и ненормативную лексику в адрес официального лица. Он присутствовал на заседании, принес свои извинения, в социальных сетях извинился перед судейской бригадой. В рапорте арбитра сказано, что Григоренко толкнул ладонью арбитра в живот. КДК РФС решил дисквалифицировать Григоренко на шесть матчей Кубка России.

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Все комментарии
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 11:05
Вот чем плоха Медиалига. Никто ни за что ответственность не несет. Поэтому позволяют себе многое. Если бы был риск отстранения от тренерской деятельности, он бы вел себя иначе
2e8vu3rzngt8
2e8vu3rzngt8
вчера в 10:40
Пример для подражания своим подопечным
88rncd7vkvrr
88rncd7vkvrr
вчера в 10:10
Лучше бы всю эту мудиолигу дисквалифицировали месяцев на шесть, а лучше расформировали
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:00
Будет ли у него ещё столько игр в кубке?))
Гость
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