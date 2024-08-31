Тренера клуба Медиалиги дисквалифицировали на 6 матчей Кубка России

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) дисквалифицировал тренера-аналитика клуба Медиалиги «БроукБойз» Павла Григоренко по итогам матча второго раунда Пути регионов Кубка России с «Химиком» из Дзержинска. Об этом журналистам сообщил глава комитета .

Рассмотрели удаление тренера-аналитика «БроукБойз» Павла Григоренко за толчок официального лица матча, главного арбитра, и ненормативную лексику в адрес официального лица. Он присутствовал на заседании, принес свои извинения, в социальных сетях извинился перед судейской бригадой. В рапорте арбитра сказано, что Григоренко толкнул ладонью арбитра в живот. КДК РФС решил дисквалифицировать Григоренко на шесть матчей Кубка России.