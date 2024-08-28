КОНМЕБОЛ дисквалифицировала нападающего «Ливерпуля» Нуньеса на 5 матчей

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Уругвая Дарвин Нуньес получил 5-матчевую дисквалификацию от КОНМЕБОЛ за участие в драке на Кубке Америки после игры с Колумбией в полуфинале турнира.
Форвард был одним из нескольких футболистов уругвайской команды, столкнувшихся с группой колумбийских болельщиков. Сообщалось, что к потасовке привело нападение группы пьяных фанатов на их друзей и семьи на трибунах. Также отмечается, что футболист получил штраф в размере 20 тысяч евро.
Кроме того, на четыре игры дисквалифицирован полузащитник «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур. Всего санкциям подверглись 11 игроков.
Луис был наглый, смелый зрелый...а этот капризный ранимый и проблемный по характеру "подросток"...
если бы еще на поле инстинкт убийцы демонстрировал как Луис, то можно потерпеть. теперь многие знают его слабое звено.
и если он на условного Гвардиолу снова кинется или рубанет кого то из провокаторов, в АПЛ ему могут приличную дискву дать.
Ливерпулю это надо??
Луис был наглый, смелый зрелый...а этот капризный ранимый и проблемный по характеру "подросток"...
если бы еще на поле инстинкт убийцы демонстрировал как Луис, то можно потерпеть. теперь многие знают его слабое звено.
и если он на условного Гвардиолу снова кинется или рубанет кого то из провокаторов, в АПЛ ему могут приличную дискву дать.
Ливерпулю это надо??