КОНМЕБОЛ дисквалифицировала нападающего «Ливерпуля» Нуньеса на 5 матчей

1724859111

вчера, 18:31

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Уругвая получил 5-матчевую дисквалификацию от КОНМЕБОЛ за участие в драке на Кубке Америки после игры с Колумбией в полуфинале турнира.

Форвард был одним из нескольких футболистов уругвайской команды, столкнувшихся с группой колумбийских болельщиков. Сообщалось, что к потасовке привело нападение группы пьяных фанатов на их друзей и семьи на трибунах. Также отмечается, что футболист получил штраф в размере 20 тысяч евро.

Кроме того, на четыре игры дисквалифицирован полузащитник «Тоттенхэма» . Всего санкциям подверглись 11 игроков.