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КОНМЕБОЛ дисквалифицировала нападающего «Ливерпуля» Нуньеса на 5 матчей

вчера, 18:31

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Уругвая Дарвин Нуньес получил 5-матчевую дисквалификацию от КОНМЕБОЛ за участие в драке на Кубке Америки после игры с Колумбией в полуфинале турнира.

Форвард был одним из нескольких футболистов уругвайской команды, столкнувшихся с группой колумбийских болельщиков. Сообщалось, что к потасовке привело нападение группы пьяных фанатов на их друзей и семьи на трибунах. Также отмечается, что футболист получил штраф в размере 20 тысяч евро.

Кроме того, на четыре игры дисквалифицирован полузащитник «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур. Всего санкциям подверглись 11 игроков.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
вчера в 20:03
Дарвин близко не уровень Суареса. не по игре и не по характеру.
Луис был наглый, смелый зрелый...а этот капризный ранимый и проблемный по характеру "подросток"...
если бы еще на поле инстинкт убийцы демонстрировал как Луис, то можно потерпеть. теперь многие знают его слабое звено.
и если он на условного Гвардиолу снова кинется или рубанет кого то из провокаторов, в АПЛ ему могут приличную дискву дать.
Ливерпулю это надо??
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
вчера в 19:15
Нуньес начал косплеить карьеру Суареса, когда тот играл за Ливерпуль. Хорошо что без укусов.)
TheBoLt
TheBoLt ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 18:57
Тогда не так прочел) Точнее, по заголовку писал) Спасибо
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ TheBoLt (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 18:51
Он не сыграет 5 матчей за сборную
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 18:48
Жестко. Можно было увеличить штраф и уменьшить срок дисквалификации.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 18:40
Стрелочник..., он и в Уругвае стрелочник.
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