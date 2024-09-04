В «Локомотиве» рассказали о ходе переговоров с Севикяном

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что переговоры по трансферу полузащитника «Ференцвароша» и сборной Армении Эдгара Севикяна близки к завершению.
Последние штрихи должны быть внесены, как только точки будут поставлены, сразу уже будет информация. Мы сейчас находимся в высокой степени договорённости. Это воспитанник «Локомотива», Михаил Михайлович Галактионов с ним работал в Нижнем Новгороде, в молодёжной сборной команде России. Игрок известный и понятный для нашего тренерского штаба, мы уверены, что он может усилить наши поступательные действия.
Ранее в «Локомотиве» сообщили, что продолжают работу на трансферном рынке.