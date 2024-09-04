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В «Локомотиве» рассказали о ходе переговоров с Севикяном

вчера, 13:09

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что переговоры по трансферу полузащитника «Ференцвароша» и сборной Армении Эдгара Севикяна близки к завершению.

Последние штрихи должны быть внесены, как только точки будут поставлены, сразу уже будет информация. Мы сейчас находимся в высокой степени договорённости. Это воспитанник «Локомотива», Михаил Михайлович Галактионов с ним работал в Нижнем Новгороде, в молодёжной сборной команде России. Игрок известный и понятный для нашего тренерского штаба, мы уверены, что он может усилить наши поступательные действия.

Ранее в «Локомотиве» сообщили, что продолжают работу на трансферном рынке.

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