Забивал сборной России, попал в немилость Моуриньо. «Спартак» нацелился на экс-игрока Серии А

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03 сентября 2024, 21:54

Знакомимся с потенциальным новичком москвичей Дженгизом Юндером.

Если верить спортивным интернет-ресурсам, то московский «Спартак» более месяца вёл охоту на крайнего нападающего сборной Турции и «Галатасарая» Керема Актюркоглу. Назывались суммы отступных, будущая зарплата турецкого легионера, а она выглядела какой-то заоблачной, говорилось о нежелании Керема переходить в клуб, не участвующий в еврокубках. Говорилось, что Керем был замечен в Шереметьево. Правда, потом, в день «прилёта» в Москву, 25-летний футболист выходил на поле в футболке «Галатасарая» и забивал мячи.

Левша из Стамбула

Но совсем недавно Керем Актюркоглу официально стал игроком лиссабонской «Бенфики», а, стало быть, в «Спартаке» его в ближайший год не стоит ждать. Не перешёл в ряды «красно-белых» и ещё один футболист «Галатасарая» Деррик Кён. Афронемец продолжит карьеру в бременском «Вердере». Но москвичи переключили внимание на ещё одного турка – Дженгиза Юндера из «Фенербахче». Который, как сорвавшийся с крючка Керем Актюркоглу, играет на позиции крайнего нападающего. Но Керем чаще играл слева, а Дженгиз предпочитает противоположный фланг.

Дженгиз на год с небольшим старше Керема. Он левша и играет правого крайнего. Но может выходить и слева, и даже в центре, если будет такая необходимость. Быстрый, коренастый, крепко стоящий на ногах футболист с хорошим ударом и видением поля. Любит забивать сам и отдавать голевые пасы. Может неожиданно пробить издалека своей пушечной левой. В воздухе не особо силён. И не сильно любит отрабатывать в обороне. В прошлом году рассматривался «Зенитом» как замена Малкому. Но дальше рассмотрения дело не пошло.

По классу Дженгиз и Керем примерно равные игроки. На последнем чемпионате Европы футболист «Галатасарая» был в заявке, а игрок «Фенербахче» в число 26 избранных не попал. Всю весну Дженгиз хворал – то травма паха, то повреждение бедра, то боли в спине. Ничего серьёзного, но по совокупности получилось так, что футболист чаще лечился, чем играл.

Опыт – сын ошибок трудных

А вообще Дженгиз обладает куда большим опытом международных матчей. 51 поединок и 16 голов в сборной против керемовских показателей 36 и 6. Однажды забил сборной России – осенью 2020-го, когда турки победили 3:2. Второй гол как раз на счету Дженгиза. Кроме того, для Керема переход в «Бенфику» – первая зарубежная командировка, а Дженгиз успел поиграть в трёх чемпионатах «большой пятерки», а именно в «Роме», «Лестере» и «Марселе». Пребывание в Английской Премьер-Лиге было краткосрочным – 19 матчей и 2 гола за год. Но Кубок Англии он в руках подержал. В «Роме» отыграл три сезона, проведя 88 игр и забив 17 голов. Чаще выходил на замену, что не помешало ему стать лучшим футболистом 2018 года на родине. Самый яркий период карьеры Дженгиза пришёлся на «Марсель», где за два года он наколотил 19 мячей в 93 матчах.

Именно в бытность игроком «Марселя» турок угодил на радары «Зенита», но в итоге оказался в «Фенербахче», который заплатил за него 15 миллионов евро. В первом же сезоне у него 9 голов в 33 матчах во всех турнирах. Могло быть и больше, если бы не травмы, о которых сказано выше.

В немилости у Моуриньо

Но в текущем году Дженгиз почти не играет, хотя вполне здоров. Футболист угодил в немилость к адаптирующемуся в Турции Жозе Моуриньо, а это серьёзно. Всего 12 минут на поле. Чем он так рассердил Особенного – неизвестно. Видимо, что-то личное. В бытность тренером «Тоттенхэма» португалец просил приобрести турка, но не срослось. А теперь Моуриньо не даёт ему играть. В такой ситуации Дженгизу лучше сменить клуб. Моуриньо до зимы всё равно никто не уволит, несмотря на непопадание «Фенера» в Лигу чемпионов. Справа играет сербский ветеран Душан Тадич, слева – одолженный у саудовского «Аль-Ахли» француз Аллен Сен-Максимен. И что делать в такой ситуации Дженгизу?

И тут в турецкой прессе появляется информация об интересе «Спартака» к футболисту, томящемуся на лавке. Называлась и сумма – 8 миллионов евро. Покупал «Фенер» Дженгиза за 15 миллионов. Агент игрока Утку Ченыклы не готов комментировать. Турецкий клуб вряд ли захочет расставаться с не старым ещё футболистом. За 8 миллионов, а за десять, может, и подумает. Тем более что 20% этой суммы уйдёт «Роме». Таковы детали контракта.

Трансферное окно в Турции закрывается 13 сентября, в России на день раньше. Есть время для торгов. Дженгиз – не Керем, капризничать не будет.

В «Спартаке» были легионеры из разных стран. Но из Турции пока никого не было. Были турки, но граждане Германии – Малик Фатхи и Сердар Таски. Был тренер Мурат Якин, но он гражданин Швейцарии. Араз Озбилиз – родившийся в Турции армянин, к тому же гражданин Нидерландов. Если Дженгиз придёт, то будет своего рода пионером.

Но так ли он нужен «Спартаку»? На этой позиции у москвичей играет Тео Бонгонда, способны закрыть Хесус Медина и Антон Зиньковский. Есть ли необходимость приобретать весьма дорогого и, как показал последний сезон, склонного к травмам футболиста? Опять же, количество легионеров в составе чересчур велико. Придётся с кем-то расставаться, трудоустраивать. А трансферные окна уже закрылись в большинстве стран. И здесь нужно придерживаться правила семь раз отмерь, один раз отрежь.