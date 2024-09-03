В ЦСКА опровергли слухи об интересе к аргентинцу Мартино

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал слухи об интересе клуба к защитнику «Ньюэллс Олд Бойз» .

ЦСКА не интересуется и никогда не интересовался футболистом по фамилии Мартино. Как и в принципе не интересовался фланговыми или центральными защитниками в текущее трансферное окно. Поэтому когда появляется «инсайд» о переговорах по защитнику, смело можно фиксировать, что это агентская «утка».