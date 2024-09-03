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В ЦСКА опровергли слухи об интересе к аргентинцу Мартино

вчера, 18:40

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал слухи об интересе клуба к защитнику «Ньюэллс Олд Бойз» Анхело Мартино.

ЦСКА не интересуется и никогда не интересовался футболистом по фамилии Мартино. Как и в принципе не интересовался фланговыми или центральными защитниками в текущее трансферное окно. Поэтому когда появляется «инсайд» о переговорах по защитнику, смело можно фиксировать, что это агентская «утка».

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 20:58
- Как-то даже жалко стало нашу "российскую" утку...
- Может она и худее "аргентинской", но явно порезвее... Влетает в новости каждый божий день... А западные - ну, максимум, раз в 2-3 недели. Ну что это...? Это же не серьёзно!
- Любить - так любить! Летать - так летать! Ну и далее по тексту...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:52
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 19:49
    рановато еще для полета уток.... откармливаются еще...:)))
    CSKA2012
    CSKA2012
    вчера в 19:48
    Конечно откуда у нас деньги? Онли фри агенты)
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 19:44
    Зачем тратить время на опровержение? Кто-то распускает слухи и мы им верим. Не стоит людям мешать верить. После закрытия трансферного окна всё становится ясно.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 19:26
    Появился новый термин -- АРГЕНТИНСКАЯ УТКА.
    Очевидно очень жирная ))).
    u4wg4e5h95d8
    u4wg4e5h95d8
    вчера в 19:07
    К них свои защитники хороши!
    lotsman
    lotsman
    вчера в 18:45
    Опять утки полетели.)
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