В ЦСКА опровергли слухи об интересе к аргентинцу Мартино

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал слухи об интересе клуба к защитнику «Ньюэллс Олд Бойз» Анхело Мартино.
ЦСКА не интересуется и никогда не интересовался футболистом по фамилии Мартино. Как и в принципе не интересовался фланговыми или центральными защитниками в текущее трансферное окно. Поэтому когда появляется «инсайд» о переговорах по защитнику, смело можно фиксировать, что это агентская «утка».
- Может она и худее "аргентинской", но явно порезвее... Влетает в новости каждый божий день... А западные - ну, максимум, раз в 2-3 недели. Ну что это...? Это же не серьёзно!
- Любить - так любить! Летать - так летать! Ну и далее по тексту...
- Может она и худее "аргентинской", но явно порезвее... Влетает в новости каждый божий день... А западные - ну, максимум, раз в 2-3 недели. Ну что это...? Это же не серьёзно!
- Любить - так любить! Летать - так летать! Ну и далее по тексту...
Очевидно очень жирная ))).
Очевидно очень жирная ))).