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«Спартак» интересуется нападающим «Бешикташа»

вчера, 09:42

«Спартаку» интересен нападающий «Бешикташа» Семих Кылычсой.

Клуб готовит официальное предложение по футболисту.

19-летний форвард забил 11 мячей в 23 играх предыдущего сезона.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 12:47, ред.
Ну для него мало что изменилось. Турецкий и Португальский чемпионаты примерно одинаковые по уровню. В еврокубках он участвовал и в предыдущей команде. А характер я так понял у него нормальный, у него я так слышал просто тонкая душевная организация и он расцветает в подходящем климате и чахнет в неподходящем. Бенфика не знаю, но нынешний Спартак мне кажется слегка токсичной организацией
derrik2000
derrik2000 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 12:39
Заиграет ли - большой вопрос.
В Европе многие толкуться, как на базаре, надеясь, что, вот, в будущем "я вам всем покажу!"))
Не у всех выходит, конечно.
Да и писали. что у этого Актюркоглу характер д-а-а-алеко не сахар.
Ну, если, конечно "второй Мбаппе" или, там "второй Саллах", то тогда - да, конечно: на его характер можно будет не обращать внимания.
А если НЕТ??? Так... зауряд игрок???
Тогда будет локти кусать.
В прочем, уже не интересно: отказал Спартаку, значит, отказал.
Bad Listener
Bad Listener ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 11:48, ред.
Ну классно, вызывает уважение что не продался за большие бабки, а приоритетом выбрал участие в еврокубках и игру в футбол. РПЛ к сожалению загнивает потихоньку, так что есть огромный риск загубить карьеру и тут навсегда и остаться. Сюда можно на старости ехать как Мозес в своё время приехал чисто чтобы бабла поднять
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 11:46, ред.
Ну зачем этот детсад Спартаку...??? Руководство Спартака шарахаеться из стороны в сторону...то берет 33 летнего откормленного быка Жозуса...то 19 - летнего юношу турка....Еще раз подтверждает непрофессиолизм этих горе руководителей-заседателей , прозаседателей клуба...
sv_1969
sv_1969 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 11:28
Ундер то по меркам РПЛ топ из топов
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 11:17
А ему это надо? Переезжать в РПЛ? Да ещё и без еврокубков. Тем более в 19 годков. Останется скорее всего в чемпионате Турции, там хотя бы именитые игроки играют, да и чемпионат по сильнее.
derrik2000
derrik2000
вчера в 11:17
А вот и новость об этом Актюркоглу подоспела...
Ну, который отказался переходить в Спартак на 4 млн гейро в год получки..

"Стало известно, что турецкий вингер Керем Актюркоглу будет получать в лиссабонской «Бенфике» около 1 млн долларов в год.

Ранее футболистом интересовался московский «Спартак». Однако Актюркоглу потребовал у красно-белых зарплату в размере 4 млн евро в год. Также Керем хотел получать в «Спартаке» бонусы за голы."


Безумству храбрых поём мы песТню! ))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:04, ред.
Кылычсой может играть вингера, как раз проблемную позицию хотят усилить что необходимо как воздух Спартаку. Вопрос только захочет ли Бешикташ расстаться с лучшим своим игроком. Здорово что он ещё и молодой, 19 лет всего парню а уже лучший в не последней команде турецкого чемпионата
Bad Listener
Bad Listener ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 11:01
Это уже третий, Джингиз Ундер ещё был вроде им интересен, тоже турок из Фенербахче
derrik2000
derrik2000
вчера в 11:00, ред.
Как я и предполагал, ПЕРЕД самым закрытием окошка все засуетились-забегали...
Вот оказывается, куда денЮШки, вырученные от продажи дельфина, пойдут! ))
Жаль, что ютуб "лежит"... (((
Сейчас бы быстренько посмотрел, что это за хрукт - Семих Кылычсой.
А так, остаётся только верить на слово...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:06
Хорошая результативность у молодого нападающего,надо договариваться .
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:06
В Спартаке явно прослеживается турецкий вектор! Не успела еще забыться сага с одним турком , так на тебе ещё))
adekvat
adekvat
вчера в 10:02
Если он провел 23 игры за клуб участвующий в еврокубках в Спартак точно не пойдет.
Вещий
Вещий
вчера в 09:57
Источники и журналисты не унимаются. Одного из Галатасарая, что 3 недели в Спартак переходил и был в клубе, чуть ли не двумя ногами, ночью в Бенфику пристроили. На смену ему нашли нового турецкоподданного персонажа!
shlomo
shlomo
вчера в 09:52
Интерес может и остаться интересом.....
drug01
drug01
вчера в 09:45
На место Соболева вероятно берут
74p5fbmgtny7
74p5fbmgtny7
вчера в 09:43
Могли бы и получше вариант найти
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