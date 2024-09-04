«Спартак» интересуется нападающим «Бешикташа»

«Спартаку» интересен нападающий «Бешикташа» Семих Кылычсой.
Клуб готовит официальное предложение по футболисту.
19-летний форвард забил 11 мячей в 23 играх предыдущего сезона.
«Спартаку» интересен нападающий «Бешикташа» Семих Кылычсой.
Клуб готовит официальное предложение по футболисту.
19-летний форвард забил 11 мячей в 23 играх предыдущего сезона.
Ну, который отказался переходить в Спартак на 4 млн гейро в год получки..
"Стало известно, что турецкий вингер Керем Актюркоглу будет получать в лиссабонской «Бенфике» около 1 млн долларов в год.
Ранее футболистом интересовался московский «Спартак». Однако Актюркоглу потребовал у красно-белых зарплату в размере 4 млн евро в год. Также Керем хотел получать в «Спартаке» бонусы за голы."
Безумству храбрых поём мы песТню! ))
Ну, который отказался переходить в Спартак на 4 млн гейро в год получки..
"Стало известно, что турецкий вингер Керем Актюркоглу будет получать в лиссабонской «Бенфике» около 1 млн долларов в год.
Ранее футболистом интересовался московский «Спартак». Однако Актюркоглу потребовал у красно-белых зарплату в размере 4 млн евро в год. Также Керем хотел получать в «Спартаке» бонусы за голы."
Безумству храбрых поём мы песТню! ))