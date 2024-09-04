В «Локомотиве» сообщили, что продолжают работу на трансферном рынке

Председатель совета директоров «Локомотива» заявил, что трансферная кампания клуба ещё не завершена.

Могу сказать, что она ещё не завершена, у нас ещё есть несколько дней. Могут быть приобретения. Нам ещё нужно укрепить защитную линию. Хотя и Морозов, и Погостнов у нас в последнее время добились существенного прогресса, став в «Локомотиве» одними из сильнейших российских игроков своего амплуа. Но хотел бы трансферную кампанию оценить тогда, когда она будет полностью завершена.

Мы подходим сбалансировано к теме продаж и приобретений, как я вам уже говорил в предыдущем интервью. Болельщики на встрече пытались нам предъявить претензию, что «Локомотив» мало приобретает. Я в очередной раз ответил, что клуб пытается развиваться по правилам футбольного менеджмента, а нас снова пытаются втянуть в поле неких финансовых авантюр. Повторю ещё раз: мы придерживаемся правила, что новые трансферы клуб может себе позволить, исходя из полученных средств с исходящих трансферов.