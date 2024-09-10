Карасёв обслужит матч с участием команды Роналду в Саудовской Аравии

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вчера, 19:30

Российский арбитр будет работать на матче чемпионата Саудовской Аравии между «Аль‑Насром» и «Аль‑Ахли». Об этом сообщили источнику в службе коммуникаций Российского футбольного союза ( РФС ).

Сергей Карасёв приглашён в Саудовскую Аравию обслуживать матч национального чемпионата между «Аль‑Насром» и «Аль‑Ахли», который состоится 13 сентября.

За «Аль-Наср» играют , и . В составе «Аль‑Ахли» выступают , , , и .