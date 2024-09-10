Карасёв обслужит матч с участием команды Роналду в Саудовской Аравии

Российский арбитр Сергей Карасёв будет работать на матче чемпионата Саудовской Аравии между «Аль‑Насром» и «Аль‑Ахли». Об этом сообщили источнику в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).
Сергей Карасёв приглашён в Саудовскую Аравию обслуживать матч национального чемпионата между «Аль‑Насром» и «Аль‑Ахли», который состоится 13 сентября.
За «Аль-Наср» играют Криштиану Роналду, Эмерик Лапорт и Марцело Брозович. В составе «Аль‑Ахли» выступают Роберто Фирмино, Эдуар Менди, Айвен Тоуни, Рияд Марез и Франк Кессье.