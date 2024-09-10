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ГлавнаяНовостиСудействоСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2024/2025

Карасёв обслужит матч с участием команды Роналду в Саудовской Аравии

вчера, 19:30
Аль-НасрЛоготип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)-:-Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Джидда)Аль-Ахли13.09.2024 в 21:00 Не начался

Российский арбитр Сергей Карасёв будет работать на матче чемпионата Саудовской Аравии между «Аль‑Насром» и «Аль‑Ахли». Об этом сообщили источнику в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

Сергей Карасёв приглашён в Саудовскую Аравию обслуживать матч национального чемпионата между «Аль‑Насром» и «Аль‑Ахли», который состоится 13 сентября.

За «Аль-Наср» играют Криштиану Роналду, Эмерик Лапорт и Марцело Брозович. В составе «Аль‑Ахли» выступают Роберто Фирмино, Эдуар Менди, Айвен Тоуни, Рияд Марез и Франк Кессье.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 10:45
Сколько раз Роналду будет выпрашивать пенальти у Карасева?)) Будет ли поставлен новый рекорд по "просьбам"?
112910415
112910415
сегодня в 09:13
Карасёв справится, однозначно
Сп62
Сп62
сегодня в 08:14
Наши судьи, наверное, берут меньше. Вот и пригласили Серёгу.
iIIiada
iIIiada
сегодня в 07:55
В любительской лиге может любой рассудить. Карасев не тянет уровень РПЛ, а там будет в самый раз
Аксинья
Аксинья
сегодня в 07:26
А на ВАРе кто? Кукуян???
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:23
То есть, Лапорт и Брозович круче, чем Мане?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:43
две легенды на одном поле - Роналду и Карасев.
сильный ход боссов саудовской лиги)))
а когда арабские арбитры в РПЛ судить начнут?
ради сравнения - чей верблюд плох.
ProKop92
ProKop92
вчера в 20:38
У Роналду есть возможность прикоснуться к легенде 😂😂😂
За адекватность
За адекватность
вчера в 20:26
Да и ладно. Помнится «Одной из звезд матча «Сити» — «Гладбах» стал Сергей Карасев, российский рефери. Мосс, Мэйсон и все слабовидящие, непригодные и некомпетентные примадонны из АПЛ должны посмотреть повтор сегодняшнего матча». А тут всего лишь матч, пусть и наверное знаковый для футбола СА. Это в качестве лирического отступления. А по факту, на манеру его судейства начали равняться наверное все наши судьи, ну может не на его, он тоже пример брал. Но как-то в РПЛ неудачные матчи выдавал последнее время. В любом случае удачно отсудить. Как всегда взгляд со своей колокольни.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:03
Сергей Геннадьевич, выбрось из головы дурные мысли по поводу Роналду. Представь, что перед тобой Ваня Обляков, и всё будет нормально.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 19:54
Почему бы и нет? Наверняка, деньги хорошие.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 19:53
Это хорошо. 👍 Такой статусный матч должен судить судья высокого уровня. Удачи Аль-Насру!
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 19:50
И на каком языке он будет отвечать на постоянные претензии Авейру?.. 🤭.. Нырялду может и "двинуть".. Или заплакать.. Третьего не дано.. 🍓👉🥊😂
t8j8erv426fk
t8j8erv426fk
вчера в 19:43
Карасев уже в России не тянет, и там опозорится.
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:37
Это назначение в пользу российской школы арбитров
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:37
А потянет ли? устанет от климата и перелётов, вернётся оттуда уставший и в очередном туре рпл наделает ляпов в пользу Зенита
Вещий
Вещий
вчера в 19:36
Серега растет на глазах....
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