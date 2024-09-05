Дюков высказался о судействе

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вчера, 14:23

Президент РФС высказался о встрече между представителями клубов РПЛ и главой департамента судейства и инспектирования Милорадом Мажичем, а также оценил уровень работы судей в новом сезоне.

Общение всегда полезно, поэтому я могу только приветствовать такие встречи. Безусловно, они должны быть регулярными, Мажич и руководители судейского направления договорились об этом с клубами. Мы не всем довольны с точки зрения судейства на старте чемпионата, было несколько матчей, где судьи совершили результативные ошибки, об этом говорил и сам Милорад. Но в целом неправильно давать оценку судейству по результатам нескольких туров. Нужно анализировать работу судей на более продолжительном отрезке. Милорад работает чуть больше сезона, и в прошлом году мы увидели положительную динамику, объективно, количество ошибок снизилось. Думаю, сейчас только начало сезона, и судьям, как и футболистам, надо какое‑то время, чтобы набрать форму и прийти в тонус. Исхожу из того, что по итогам этого сезона судейство будет более качественным, чем в предыдущем.

Также Дюков отреагировал на главную претензию клубов — отсутствие серьёзных санкций для арбитров.