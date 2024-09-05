Дюков высказался о судействе

Президент РФС Александр Дюков высказался о встрече между представителями клубов РПЛ и главой департамента судейства и инспектирования Милорадом Мажичем, а также оценил уровень работы судей в новом сезоне.
Общение всегда полезно, поэтому я могу только приветствовать такие встречи. Безусловно, они должны быть регулярными, Мажич и руководители судейского направления договорились об этом с клубами. Мы не всем довольны с точки зрения судейства на старте чемпионата, было несколько матчей, где судьи совершили результативные ошибки, об этом говорил и сам Милорад. Но в целом неправильно давать оценку судейству по результатам нескольких туров. Нужно анализировать работу судей на более продолжительном отрезке. Милорад работает чуть больше сезона, и в прошлом году мы увидели положительную динамику, объективно, количество ошибок снизилось.
Думаю, сейчас только начало сезона, и судьям, как и футболистам, надо какое‑то время, чтобы набрать форму и прийти в тонус. Исхожу из того, что по итогам этого сезона судейство будет более качественным, чем в предыдущем.
Также Дюков отреагировал на главную претензию клубов — отсутствие серьёзных санкций для арбитров.
К сожалению, иногда приходится идти на исключения. Есть определённые причины: вы видите, что судейский корпус регулярно обновляется, мы привлекаем к работе новых арбитров. Тем не менее, количество судей, допущенных для обслуживания матчей, ограничено. Соответственно, не всегда получается быть последовательным в осуществлении политики наказания судей. При этом пример Карасёва — это скорее исключение. Вы можете отследить результаты других назначений, и если внимательно посмотрите, то увидите, что ряд судей на протяжении ряда туров не получали назначения. И причиной этого были как раз результативные ошибки, которые они допустили.
Безусловно, когда принимается решение, учитывается большое количество сопутствующих факторов, в том числе опыт судьи. Если говорить о Карасёве, то никто не может подвергнуть сомнению тот факт, что он является одним из самых опытных и квалифицированных судей России.