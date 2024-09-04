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Представители клубов РПЛ могут быть включены в состав ЭСК

вчера, 12:54

Исполнительный директор РФС Евгений Мележиков рассказал подробности возможного включения представителей клубов РПЛ в состав ЭСК.

Затрагивался ли вопрос о включении представителей клубов в ЭСК? Этот вопрос затрагивается, но пока наши аргументы с обеих сторон не нашли поддержки. Думаю, что этот вопрос можно в дальнейшем обсуждать, но здесь не идёт речи о включении в ЭСК клубов с правом голоса. Больше говорим о том, что со стороны клубов можно привлечь общественных наблюдателей, которые не будут обладать правом голоса, но будут участвовать в дискуссии. И знать, как принимаются решения и трактуются в дальнейшем. Потому что информация для клубов очень важна для исключения того, что возмущает — когда белое называется чёрным, а чёрное — белым.

Ранее сообщалось, что клубы РПЛ предложили ряд мер для улучшения судейства.

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Клубы РПЛ предложили ряд мер для улучшения судейства
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Все комментарии
alexamit
alexamit
вчера в 17:35
А на кой чёрт этот ЭСК нужен если в него не будут включены представители клубов с правом голоса?
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:10
"Думаю, что этот вопрос можно в дальнейшем обсуждать" прикиньте сколько у них ещё "работы" прибавится...)
Гость
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