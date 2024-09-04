Представители клубов РПЛ могут быть включены в состав ЭСК

Исполнительный директор РФС рассказал подробности возможного включения представителей клубов РПЛ в состав ЭСК.

Затрагивался ли вопрос о включении представителей клубов в ЭСК? Этот вопрос затрагивается, но пока наши аргументы с обеих сторон не нашли поддержки. Думаю, что этот вопрос можно в дальнейшем обсуждать, но здесь не идёт речи о включении в ЭСК клубов с правом голоса. Больше говорим о том, что со стороны клубов можно привлечь общественных наблюдателей, которые не будут обладать правом голоса, но будут участвовать в дискуссии. И знать, как принимаются решения и трактуются в дальнейшем. Потому что информация для клубов очень важна для исключения того, что возмущает — когда белое называется чёрным, а чёрное — белым.